3 luni de naștere ale oamenilor cu aură vindecătoare

Fie că își dau seama sau nu, ele servesc adesea ca mediatori, menținători ai păcii și vindecători, făcând o diferență semnificativă în viața altora.

Acești oameni transmit înțelepciune, har și milă oriunde merg. De la străini până la cei dragi, ei au o influență remarcabilă, în pofida prezenței lor adesea blânde.

Februarie

Dacă te-ai născut în februarie, ești dulce ca mierea. La fel ca îndulcitorul Mamei Natură, ai o capacitate remarcabilă de a te exprima într-un mod cald și reconfortant. Nu este surprinzător faptul că cei născuți în această lună sunt adesea văzuți ca vindecători. Când intri într-o cameră, sesizezi instinctiv curenții emoționali din jurul tău. Persoanele care au nevoie de confort și grijă îți ies în evidență.

Fie că ești un Pești imaginativ sau un Vărsător neconvențional, creezi un spațiu sigur care îi încurajează pe ceilalți să își exploreze cele mai intime dorințe, sentimente și nevoi prin prezența ta hrănitoare. Le amintești oamenilor că există mai mult în viață decât logică și raționament - că experiențele și emoțiile lor personale sunt la fel de importante ca ambițiile și relațiile lor lumești.

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Iulie

Persoanele născute în iulie încearcă adesea cu seriozitate să mențină un nivel sănătos de detașare emoțională, dar sentimentele lor îi pot copleși ca niște tsunami-uri emoționale. Instinctul lor de a avea grijă de ceilalți are adesea prioritate față de propriul ego. Simt o nevoie puternică de a sprijini pe cineva aflat în nevoie, pe măsură ce instinctele lor hrănitoare ies în evidență.

Fie că sunt Raci plini de suflet sau Lei cu inimă de leu, persoanele născute în iulie posedă o pasiune profundă pentru conexiune. Hrănirea emoțională a cuiva le oferă un profund sentiment de sens și scop. Chiar și la prima vedere, ceilalți pot simți că cei născuți în iulie au o calitate familiară, chiar dacă nu pot identifica exact unde i-au mai văzut. Adesea, acest lucru este legat de energia lor de susținere și nu are nicio legătură cu timpul petrecut împreună. Înțelepciunea lor nostalgică, cu suflet vechi, radiază, dornică să promoveze comunitatea și un refugiu sigur pentru apartenență.

Octombrie

Persoanele născute în octombrie sunt cunoscute pentru farmecul lor magnetic. Fie că sunt Balanțe orientate spre relații, fie Scorpioni profundi, a le cunoaște este o experiență plină de căldură și afecțiune. A le cunoaște înseamnă a le iubi. Angajamentul lor puternic față de corectitudine și dreptate îi determină să devină protectori curajoși ai celor care sunt maltratați.

Cu toate acestea, în esență, sunt iubitori, nu luptători. Această calitate le permite să vă valideze emoțiile în timp ce pledează cu blândețe, totul fără a crea diviziune. Adesea mențin spațiu pentru adevărul din ambele părți opuse, comportamentul lor calm aducând echilibru și pace în orice mediu. Cu o grație și o carismă profunde, ei îi fac pe ceilalți să simtă ușor natura lor grijulie. În această lună a nașterii, se consideră că succesul individual are o valoare redusă fără oportunitatea unor conexiuni comune. Prin urmare, cei născuți în octombrie pot deveni rapid cei mai vindecători și suportivi indivizi din viața lor, notează parade.com.