Venus în Fecioară 2026: Previziuni astrologice până pe 6 august

În această perioadă, accentul se mută de la gesturile spectaculoase la faptele concrete, iar relațiile, finanțele și deciziile importante sunt privite cu mai mult realism și responsabilitate.

Astrologii spun că tranzitul lui Venus prin Fecioară favorizează organizarea, stabilitatea și relațiile construite pe încredere. Este o perioadă bună pentru a rezolva conflicte, pentru a pune ordine în buget și pentru a renunța la obiceiurile care nu mai aduc beneficii.

Ce aduce Venus în Fecioară pentru fiecare zodie

Berbec

În următoarele săptămâni, atenția se mută asupra muncii și a sănătății. Poți deveni mai eficient la serviciu și îți reorganizezi programul astfel încât să ai mai mult echilibru între viața profesională și cea personală. Relațiile cu colegii se îmbunătățesc.

Taur

Fiind guvernat de Venus, vei simți puternic acest tranzit. Dragostea, creativitatea și relațiile cu copiii sunt favorizate. Dacă ești singur, ai șanse să cunoști o persoană specială, iar dacă ești într-o relație, aceasta se poate consolida.

Gemeni

Familia și casa devin prioritare. Este o perioadă excelentă pentru renovări, mutări sau împăcări cu persoane apropiate. Vei simți nevoia de mai multă stabilitate și confort.

Rac

Comunicarea este principalul tău avantaj. Discuțiile importante, negocierile și întâlnirile au șanse mari să se încheie cu succes. Relațiile cu frații, rudele sau vecinii se pot îmbunătăți.

Leu

Venus îți aduce mai multă disciplină în plan financiar. Este momentul să îți reorganizezi bugetul, să economisești și să investești cu mai multă atenție. Pot apărea și oportunități de creștere a veniturilor.

Fecioară

Este unul dintre cele mai importante tranzite ale anului pentru tine. Venus îți amplifică farmecul personal, încrederea și puterea de atracție. Relațiile, imaginea și proiectele personale sunt avantajate, iar oamenii sunt mai receptivi la ideile tale.

Balanță

Planeta ta guvernatoare te îndeamnă la introspecție. Ai nevoie de odihnă și de timp pentru tine. Este o perioadă bună pentru a încheia capitole vechi, a vindeca răni emoționale și a renunța la relațiile care nu îți mai fac bine.

Scorpion

Viața socială devine mai activă. Apar oameni noi, proiecte de grup și colaborări care îți pot deschide uși importante. Prieteniile se consolidează, iar unele relații din trecut pot reveni în atenția ta.

Săgetător

Cariera este favorizată. Poți primi apreciere, o ofertă de promovare sau șansa de a demonstra ceea ce poți. Munca depusă în ultimele luni începe să fie observată și răsplătită.

Capricorn

Ai șansa să înveți lucruri noi, să călătorești sau să începi proiecte care îți lărgesc orizonturile. Venus în Fecioară îți susține dezvoltarea profesională și personală și îți oferă mai multă încredere în propriile planuri.

Vărsător

Tranzitul favorizează schimbările financiare și emoționale. Este un moment potrivit pentru a rezolva datorii, acte sau investiții și pentru a clarifica situațiile complicate din relațiile apropiate.

Pești

Relațiile și parteneriatele sunt în centrul atenției. Dacă există tensiuni, acestea pot fi rezolvate prin dialog și sinceritate. Pentru cei singuri, perioada până pe 6 august poate aduce o întâlnire importantă sau începutul unei povești de dragoste.

Ce înseamnă, în general, Venus în Fecioară

Spre deosebire de tranzitul prin Leu, unde accentul cade pe romantism și gesturi spectaculoase, Venus în Fecioară aduce o energie practică și matură. În următoarele aproape patru săptămâni, contează mai puțin promisiunile și mai mult faptele. Relațiile sănătoase se consolidează, iar cele construite pe compromisuri sau iluzii pot fi reevaluate.

Este o perioadă favorabilă pentru:

organizarea finanțelor;

îmbunătățirea relațiilor prin comunicare sinceră;

adoptarea unor obiceiuri mai sănătoase;

începerea unor proiecte care necesită disciplină și atenție la detalii;