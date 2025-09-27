3 Zodii chinezești atrag dragostea și norocul în Săptămâna 29 Septembrie – 5 Octombrie 2025

Încă suntem în Anul Șarpelui, iar elementul săptămânii este Lemnul. Primele zile ale săptămânii (luni și marți) aduc energie de începuturi și stabilitate, perfecte pentru a planifica, a iniția proiecte sau a întări relații. Vineri este ziua în care eforturile sunt răsplătite.
Mijlocul săptămânii, în schimb, cere prudență: miercuri și joi este recomandat să eviți riscurile mari și deciziile impulsive.
Bivol (Ox)
Luni, 29 septembrie, este o Zi Xin Chou – Metal Ox, ceea ce îți aduce dublă energie favorabilă. Te simți în control și pregătit să pui bazele unor planuri importante.
Este un moment excelent pentru conversații serioase despre viitor cu partenerul de viață.
Relațiile de familie se stabilizează, oferindu-ți sprijin emoțional.
Este o săptămână bună pentru semnarea contractelor și inițierea de noi colaborări.
Sfat norocos: Poartă tonuri de pământ (bej, maro) pentru a atrage echilibrul.
Tigru (Tiger)
Marți, 30 septembrie, este Zi Ren Yin – Water Tiger, un moment perfect pentru a începe ceva nou.
Poți lansa un proiect, planifica o vacanță spirituală sau chiar începe o relație.
Energia apei îți calmează spiritul și te ajută să te conectezi la intuiția ta.
Evită deciziile importante miercuri și joi.
Sfat norocos: Poartă verde sau albastru pentru un plus de claritate și energie pozitivă.
Șarpe (Snake)
Aceasta este săptămâna ta de tranziție și creștere personală.
Este posibil să treci un prag important – să iei o decizie mare, să începi o viață nouă sau să oficializezi o relație.
Moment excelent pentru logodne, mutări împreună sau chiar lansarea unui business personal.
Tot ce ai construit până acum începe să dea rezultate.
Sfat norocos: Împărtășește-ți reușitele cu ceilalți – norocul tău crește atunci când sărbătorești împreună.