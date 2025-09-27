3 Zodii chinezești atrag dragostea și norocul în Săptămâna 29 Septembrie – 5 Octombrie 2025

x close
de Andreea Tiron    |    27 Sep 2025   •   15:00
Descoperă cele 3 semne zodiacale chinezești care au parte de noroc în dragoste și succes între 29 septembrie și 5 octombrie 2025.

Încă suntem în Anul Șarpelui, iar elementul săptămânii este Lemnul. Primele zile ale săptămânii (luni și marți) aduc energie de începuturi și stabilitate, perfecte pentru a planifica, a iniția proiecte sau a întări relații. Vineri este ziua în care eforturile sunt răsplătite.
Mijlocul săptămânii, în schimb, cere prudență: miercuri și joi este recomandat să eviți riscurile mari și deciziile impulsive.

Bivol (Ox)

Luni, 29 septembrie, este o Zi Xin Chou – Metal Ox, ceea ce îți aduce dublă energie favorabilă. Te simți în control și pregătit să pui bazele unor planuri importante.

  • Este un moment excelent pentru conversații serioase despre viitor cu partenerul de viață.

  • Relațiile de familie se stabilizează, oferindu-ți sprijin emoțional.

  • Este o săptămână bună pentru semnarea contractelor și inițierea de noi colaborări.
    Sfat norocos: Poartă tonuri de pământ (bej, maro) pentru a atrage echilibrul.

Tigru (Tiger)

Marți, 30 septembrie, este Zi Ren Yin – Water Tiger, un moment perfect pentru a începe ceva nou.

Șarpe (Snake)

Aceasta este săptămâna ta de tranziție și creștere personală.

  • Este posibil să treci un prag important – să iei o decizie mare, să începi o viață nouă sau să oficializezi o relație.

  • Moment excelent pentru logodne, mutări împreună sau chiar lansarea unui business personal.

  • Tot ce ai construit până acum începe să dea rezultate.
    Sfat norocos: Împărtășește-ți reușitele cu ceilalți – norocul tău crește atunci când sărbătorești împreună.

