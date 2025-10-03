3 zodii chinezești atrag iubire și noroc în săptămâna 6–12 octombrie

Pentru trei semne zodiacale chinezești, aceasta este perioada în care visurile pot prinde contur, atât în dragoste, cât și în plan personal și profesional.

1. Cocoșul

Pentru nativii Cocoș, săptămâna începe cu o reconectare la rădăcini și cu șansa de a închide capitole vechi. Pe 7 octombrie, ziua cea mai norocoasă pentru ei, au ocazia să pună bazele unui proiect sau ale unei relații importante.

Recomandare: caută seriozitate și integritate în relații, evită aventurile pasagere și acționează cu disciplină.

2. Câinele

Nativii Câine vor simți din plin energia abundenței și a iubirii. Ziua de 8 octombrie le oferă oportunitatea să își creeze o fundație solidă pentru viitor, însă unele întârzieri pot apărea din cauza Lunii pline. Totul se rezolvă până pe 10 octombrie, când norocul revine cu forță.

Recomandare: ai răbdare, comunică sincer și protejează-ți timpul și emoțiile. Loialitatea va fi cheia în relații.

3. Șobolanul

Pentru nativii Șobolan, săptămâna aceasta este una a planificării atente. Ziua de 10 octombrie este extrem de favorabilă pentru a finaliza sarcini, a semna contracte sau a face pași importanți spre obiectivele dorite.

Recomandare: notează-ți clar planurile, închide ușile care îți consumă energia și orientează-te către ceea ce îți aduce satisfacție pe termen lung.

Săptămâna aduce noroc, iubire și oportunități de creștere pentru Cocoș, Câine și Șobolan. Dacă știu să fie răbdători, sinceri și disciplinați, acești nativi vor avea parte de rezultate de durată și de relații solide.