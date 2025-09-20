3 zodii favorizate de eclipsa parțială de Soare, 21 sepembrie 2025

Între timp, Soarele se va muta în Balanță, iar Marte se schimbă în Scorpion. Potrivit astrologilor, acest lucru aprinde o energie extrem de romantică.

1. Taur

Ești cu picioarele pe pământ, stabil și senzual. Această aliniere a fost practic făcută pentru tine.

Acest tranzit te va afecta cel mai mult, fiind un semn zodiacal orientat spre relații. În sfârșit, îți dai seama ce vrei de la dragoste și parteneriate. Acu, te poți asigura că persoana la care te gândești se ridică la înălțimea standardelor pe care le ai în minte pentru relația pe care o cauți.

Totuși, pentru a face acest lucru trebuie să fii dispus să părăsești zona ta de confort. Ieși din dormitor, întâlnește oameni noi și dă-i profilului tău de pe aplicația de dating o strălucire, astfel încât să arate cine ești cu adevărat. Cu toate aceste vibrații pozitive sub control, îți poți transforma atitudinea.

Eclipsa solară te va pune pe drumul cel bun pentru a te asigura că știi exact genul de persoană pe care o cauți.

2. Rac

Meriți dragostea pe care o oferi atât de altruist celorlalți. Dar există o singură modalitate de a o obține: cerând-o!

Comunicarea este esențială. De fapt, cosmosul evidențiază acest aspect pentru tine chiar acum. A ști cum să te exprimi poate deschide uși către noi posibilități și poate adânci legătura cu cineva cu care vibrezi.

Racii vor adesea să idolatrizeze persoana cu care se întâlnesc, dorind să-i facă pe plac în orice mod posibil - chiar dacă asta înseamnă să-și diminueze propria lumină. Însă acest tranzit te încurajează să fii mai autentic și mai deschis, ceea ce va atrage și va construi în mod natural conexiunile potrivite.

Poți chiar să ai șansa de a crea o deschidere care să transceadă sentimentele de unitate pe care le trăiești tu și viitorul tău partener. Toate interacțiunile pe care le împărtășești cu persoana de care ești îndrăgostit vor fi inspiratoare și vă vor face pe amândoi să vă simțiți mai împăcați unul cu celălalt.

3. Pești

Ești un semn visător, sensibil și capricios, care romantizează fiecare aspect al vieții. Acestea fiind spuse, este timpul să canalizezi acea energie pentru binele relației tale.

O plimbare nostalgică pe tărâmul amintirilor cu cineva special poate stârni sentimente vechi și îți poate aminti ce îți dorești cu adevărat de la o relație. Folosește acest timp pentru a-ți revedea și a-ți trezi inima.

Îndrăgostește-te din nou în timpul eclipsei solare din 21 septembrie. Vei ști atunci că dragostea pe care o împărtășiți poate dura - trebuie să o îngrijești din când în când.

Aceste tranzite viitoare îi vor face pe Pești să fie mai realiști, potrivit vice.com.

