3 zodii vrăjitoare. Dețin puteri magice asunse. Acțiunile lor îi ghidează pe ceilalți prin provocările vieții

Fecioară

Poate să nu pară o vrăjitoare evidentă la suprafață - la urma urmei, este atentă la detalii, practică și rareori este prinsă rătăcind într-o ceață mistică. Dar nu vă înșelați: Fecioarele sunt marile preotese ale pregătirii, vrăjitoarele care pot transforma rutinele în ritualuri și listele de verificare în farmece.

Guvernată de Mercur, magia Fecioarei este înrădăcinată în comunicare, claritate și precizie. Nu este aici fluturând o baghetă - ci creează un sistem, își perfecționează intențiile și calculează exact când ar trebui făcuă vraja pentru un efect maxim.

Puterea Fecioarei constă în capacitatea sa de a aduce ordine în haos. Înțeleg caracterul sacru al ritualului și onorează micile practici zilnice, pe care majoritatea oamenilor le trec cu vederea. Poate că nu spun: „Fac o vrajă”, dar atunci când curăță un spațiu, își aranjează altarul, își aprind tămâia și își notează intențiile - este o vrajă. Nu doar citesc despre fazele Lunii - le trasează pe grafic. Nu cred „oarecum” în curățarea energiei - au cercetat ierburile și au fiert ceaiul.

În timp ce Scorpionul și Peștii pot înota în misterul tuturor acestor lucruri, Fecioara aduce structură meșteșugului. Fac magia realizabilă, practică și măsurabilă. Dacă ai nevoie de o vrajă care funcționează? Întreabă o Fecioară. Fii pregătit să urmezi instrucțiunile. Atențiala detalii este ceea ce face magia lor atât de puternică - pentru că atunci când Fecioara spune că e timpul să renunțe, să stabilească o limită sau să meargă mai departe, mai bine crezi că Universul se rearanjează deja pentru a face acest lucru să se întâmple.

Scorpion

Dacă a existat vreodată un semn care a strigat „Am mai vrăjit pe cineva înainte, și a meritat-o”, acesta este Scorpionul. Din momentul în care intră într-o cameră, există ceva incontestabil magnetic - misterios, chiar puțin periculos - la el. Energia Scorpionului este intensă în cel mai delicios mod. Are profunzime emoțională ca o armă secretă și abilitatea neobișnuită de a citi printre rânduri în fiecare conversație. Nu poți minți un Scorpion; abia te poți ascunde de el.

Guvernați de Pluto (planeta transformării, morții și renașterii), Scorpionii sunt intim familiarizați cu lumea de dincolo - atât metaforic, cât și emoțional. Înțeleg frumusețea întunericului, puterea înfruntării umbrelor și fiorul alchimiei emoționale.

Nu îți vor oferi doar o vrajă - îți vor oferi o transformare. Versiunea de magie a Scorpionului este profund personală și adesea invizibilă din exterior. Constă în modul în care își stabilesc limite fără să vorbească. Modul în care își protejează energia. Modul în care intuiția îi avertizează despre oameni cu mult înainte ca ceva să meargă prost.

Aceasta nu este o vrăjitorie capricioasă, cu luminițe. Este o magie puternică, subterană, ancestrală. Și Scorpionul nu are nevoie de public pentru asta - este prea ocupat să lucreze cu forțe nevăzute ca să le pese cine îi privește. Nu-i întreba cum au știut ceva. Nu-i întreba cum au văzut venind.

Pești

Peștii nu au ales viața magică - viața magică i-a ales pe ei. Acești visători eterici, intuitivi trăiesc într-un tărâm în care imaginația și intuiția se contopesc perfect, făcându-i canale naturale pentru misticsm. Dacă ai văzut vreodată un Pește complet deconectat, nu-l întrerupe - probabil comunică cu o altă dimensiune. Guvernat de Neptun, planeta iluziilor, viselor și subconștientului, Peștii umblă prin lume cu un al șaselea simț pentru care majoritatea oamenilor ar ucide. Nu cred că magia este ciudată - cred că este evidentă.

Magia Peștilor nu este zgomotoasă sau dramatică; este blândă, emoțională și profund înrădăcinată în energie și sentimente. Pot simți energia dintr-o cameră în momentul în care intră. Știu instinctiv cine trece prin ceva fără să rostească un cuvânt. Și când oferă sfaturi, adesea sună ca ceva extras dintr-un text antic sau ca un mesaj șoptit printr-un vis.

Nu au nevoie de cărți de tarot pentru a primi semne - pur și simplu știu lucruri. Și dacă ai avut vreodată un Pește care a spus: „Nu știu de ce, dar simt că...” și apoi s-a întâmplat cu adevărat? Nu a fost o coincidență. A fost vrăjitorie.

Peștii sunt vrăjitoarele care scriu poezii ce prezic accidental viitorul. Aprind o lumânare și nici măcar nu își dau seama că manifestă ceva. Își păstrează propria tristețe ca pe un rit sacru și știu cum să plângă într-un mod care curăță camere întregi. Emoțiile lor nu sunt dramatice - sunt ghidate divin. Dacă Scorpionul te aduce în adâncuri, Peștii te poartă în lumea viselor de dincolo de ele, potrivit collective.world.

