4 zodii vor intra într-o perioadă liniștită, până la sfârșitul lunii iulie 2026

Stelele se aliniază pentru a aduce acestor semne astrologice un sentiment de calm mult necesar. Pe 26 iulie, Nodul Nord părăsește Peștii pentru Vărsător, în timp ce Nodul Sud se mută din Fecioară în Leu. Aceasta înseamnă că simțim în sfârșit ușurarea pe care o merităm după 18 luni de pivotări karmice severe.

1. Pești

Din ianuarie 2025, Nodul Nord se află în semnul tău, provocând haos în viața ta. Ai repetat tipare vechi și ai reînvățat lecții pe care credeai că le-ai depășit. Pe măsură ce Nodul Nord se mută într-un nou semn, la sfârșitul lunii iulie, lucrurile vor deveni mult mai ușoare.

Odată cu Nodul Nord mutându-se în Vărsător, ți se cere, în esență, să privești dimensiunile spirituale din viața ta. Vei descoperi toate aceste daruri ascunse pe care le-ai păstrat pentru tine.Așadar, acordă o atenție deosebită intuiției tale pe măsură ce vara trece. S-ar putea să descoperi că ești clarvăzător sau să te simți mai conectat cu strămoșii tăi. În orice caz, haosul s-a terminat.

2. Gemeni

Ai întâlnit multe distrageri și te-a făcut să te abați de la calea pe care erai destinat să mergi. Din fericire, până la sfârșitul lunii iulie, poți reveni pe drumul cel bun și simți mult mai multă pace.

În ultimul an și jumătate, ai repetat tipare și te-ai confruntat cu multe blocaje. A trebuit să sacrifici mai mult decât erai dispus să faci. Dar pe măsură ce nodurile destinului se mută în semne noi, te maturizezi în cea mai bună versiune a ta. Acum poți avea oportunitatea de a călători sau de a-ți avansa cariera. Noi oportunități se îndreaptă spre tine, așa că rămâi deschis la ceea ce apare.

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3. Fecioară

De la prieteni și parteneri romantici până la colegi, toate relațiile voastre au avut dificultăți în ultimele 18 luni. Acest tranzit a fos catastrofal pentru parteneriatele voastre. Cu toate acestea, lucrurile iau o întorsătură spre bine, pe măsură ce nodurile Nord și Sud se mută în semne noi la sfârșitul lunii iulie.

Acest lucru vă afectează profesia, cariera și reputația socială. Se poate părea că în sfârșit obțineți promovarea și poziția de muncă pentru care ați muncit din greu ani de zile. Vă va fi mult mai ușor să lucrați cu ceilalți, iar asta vă scoate mult stres din viață. Spuneți adio dramei odată pentru totdeauna!

4. Săgetător

Ai multe de așteptat cu nerăbdare în această vară și nu numai. Ai experimentat o mulțime de schimbări și unele finaluri destul de nefericite în ultimul an și jumătate. Până la sfârșitul lunii iulie, te vei simți în sfârșit împăcat.

Viața este pe cale să devină mult mai bogată în satisfacții acum, că nodurile se schimbă în Vărsător și Leu. Adopti o mentalitate de creștere luna aceasta, iar acest lucru te ajută să progresezi în atingerea obiectivelor tale și să obții succesul pe care îl urmărești. Fie că vrei să te muți în locația visurilor tale sau să găsești un loc de muncă care se aliniază mai mult cu identitatea ta, aceasta este șansa ta, potrivit yourtango.com.

