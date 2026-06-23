4 zodii primesc o a doua șansă, până la sfârșitul lunii iunie 2026

În ultima săptămână a lunii, Venus, planeta iubirii, se află în Leu direct, opus lui Pluto retrograd, în timp ce este și în trigon cu Saturn. Aceste tranzite au un impact pe termen lung asupra relațiilor tale, ducând la stabilitate și prosperitate. Cineva se întoarce în viața ta, iar de această dată va fi mult mai bine.

1. Leu

Dacă te-ai gândit la un fost partener sau la cel pe care l-ai ratat, s-ar putea să revină în viața ta luna aceasta. Energia romantică este deosebit de puternică atunci când Luna intră în Săgetător, pe 26 iunie. Te poți aștepta ca viața ta amoroasă să primească un impuls semnificativ.

Cu Venus intrând în semnul tău, pe 30 iunie, ai ocazia să reaprinzi vechile flăcări. Fii îndrăzneț și nu-ți fie teamă să te expui. Calendarul tău social va fi plin în această vară, exact așa îți place.

2. Vărsător

Despărțirile de prieteni pot fi chiar mai dureroase decât cele romantice. Din fericire, ai șansa de a te împăca cu un vechi amic luna aceasta. Probabil ați avut o ceartă la un moment dat, după 2018. Acum este momentul în care îi vei vedea reintrand în viața ta pentru a rezolva problema. Ți-a fost foarte dor de această persoană, așa că nu lăsa această a doua șansă să treacă pe lângă tine.

Totuși, dacă nu este vorba de prietenie care se întoarce, acordă o atenție deosebită parteneriatelor tale de afaceri. Deși s-ar putea să nu fi funcționat în trecut, orice ofertă nouă ar putea duce la prosperitate și fericire pe termen lung.

3. Berbec

Această lună îți aduce o încheiere. Cineva din trecut se întoarce în viața ta înainte ca luna iunie să se termine. Ar putea fi un vechi prieten din copilărie sau cineva pe care îl cunoșteai cu mult timp în urmă. Este conectat cumva la familia ta.

Aceasta este șansa ta de a vindeca o rană veche, dar persoana care se întoarce nu este menită să rămână mult timp pe orbita ta. Se întoarce pentru a-și exprima toate sentimentele și pentru a limpezi lucrurile. După o conversație cu această persoană, poți închide ușa unui capitol trecut. Aceasta creează o lume cu totul nouă de posibilități.

4. Scorpion

Ai pierdut o oportunitate acum ceva timp și ai acceptat că ți-ai ratat șansa. Ei bine, mai gândește-te. Înainte de sfârșitul lunii iunie primești o a doua șansă, probabil legată de cariera ta. Cu Venus în Leu, acesta este momentul să faci mișcări îndrăznețe. Nu lăsa frica să te împiedice să-ți asumi riscuri, așa cum s-a întâmplat în trecut.

Tu și un partener sau cineva faceți lucruri mari împreună Aceasta implică trecerea în revistă a proiectelor de muncă vechi. Poate duce la o luptă temporară pentru putere, dar este ceva ce poți depăși. Este posibil să ai oportunități globale sau șansa de a publica ceva, potrivit yourtango.com.

