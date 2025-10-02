4 Zodii sunt norocoase pe 2 Octombrie 2025: Universul le trimite binecuvântări

Universul se pregătește să împartă daruri, iar Luna în creștere din Vărsător aduce energie de speranță, claritate și surprize binevenite. Această fază lunară simbolizează acumularea de energie înainte de Lună Plină și vine cu oportunități neașteptate pentru patru zodii.

♊ Gemeni

Deși nu iubești surprizele, Universul îți pregătește una care ți se potrivește perfect. Curiozitatea te conduce spre răspunsuri și claritate, lăsându-te cu un sentiment de împlinire.

♋ Rac

Universul îți trimite liniște și sprijin exact când ai nevoie. Vei simți conexiunea cu oamenii din jur, vei primi susținere emoțională și vei redescoperi sentimentul de siguranță și iubire.

♍ Fecioară

Darul tău nu este material, ci emoțional: eliberare și încredere în propriile decizii. Îți vei da seama că nu ai nevoie de confirmarea altora și că valoarea ta este incontestabilă.

♐ Săgetător

Universul îți aduce inspirație și energie creativă. Vei simți un val de motivație și optimism, pregătindu-te să visezi mai mare și să îți transformi ideile în realitate.