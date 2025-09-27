5 zodii întâlnesc iubirea adevărată în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie

Totul începe pe 29 septembrie, cu Primul Pătrar al Lunii în Capricorn – un moment de claritate și decizii asumate în dragoste. Această energie practică ajută la rezolvarea tensiunilor în relații și la transformarea unor pasiuni intense în povești de dragoste de durată.

Pe 30 septembrie, Luna în Capricorn formează un trigon cu Venus în Fecioară. Această combinație de semne de pământ favorizează stabilitatea și investițiile pe termen lung în relații. Iar weekendul se încheie cu o întâlnire cosmică puternică: Luna în Pești și Marte în Scorpion aduc pasiune, emoții intense și curajul de a alege „dragostea pentru totdeauna”.

Iată cele cinci zodii care resimt cel mai puternic această energie:

♍ Fecioară – Un nou început în dragoste

Pentru Fecioare, săptămâna începe cu claritate. Primul Pătrar al Lunii în Capricorn le ajută să ia decizii din inimă, nu doar din minte. Fie că e vorba de a salva o relație după o perioadă grea sau de a atrage pe cineva nou în viață, acum e momentul să acționeze.

♊ Gemeni – Angajament total

Gemenii sunt invitați să își învingă teama de angajament. În această săptămână, vor simți că a sosit momentul să își dea inima complet. Este un nou capitol în viața lor amoroasă, care începe pe 1 octombrie.

♌ Leu – Visuri împărtășite

Leii sunt provocați să învețe să viseze împreună cu partenerul. Energia săptămânii îi ajută să lase deoparte temerile legate de pierderea independenței și să își construiască viitorul în doi.

♉ Taur – Norocul în dragoste bate la ușă

Taurii primesc un impuls norocos pe 30 septembrie, când Luna în Capricorn formează un trigon cu Venus. Este momentul ideal pentru a spune „da” unei propuneri, a face un pas spre oficializarea relației sau a întâlni persoana potrivită.

♋ Rac – Dragostea visată devine realitate

Racii trăiesc intens, mai ales pe 4 octombrie, când Luna în Pești se aliniază cu Marte în Scorpion. Este o săptămână de conexiuni karmice, de întâlniri care pot schimba totul și de relații care cer curaj pentru a fi acceptate.

Mesajul săptămânii: Dragostea adevărată nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. Este momentul să alegi ceea ce îți face inima să tresară, chiar dacă asta te scoate din zona de confort.