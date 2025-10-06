5 zodii vor avea noroc în dragoste, în săptămâna 6 - 12 octombrie 2025

Luni, 6 octombrie, poartă o energie intensă datoriă Lunii în Berbec și intrărrii planetei Mercur în Scorpion. Luna Plină în Berbec din 7 octombrie este puternică deoarece acesta este sfârșitul unui ciclu care a început în 2023. Odată cu intrarea lui Mercur în Scorpion, curajul va fi necesar, la fel și adevărul. Acest lucru înseamnă să discuți orice în relația ta. Berbecul este liderul neînfricat, în timp ce Scorpionul este alchimistul. Împreună, această energie te va ajuta să-ți transformi viața romantică prin îmbrățișarea curajului și a adevărului.

Miercuri, 8 octombrie, Venus se va alinia cu Jupiter în Rac. Acest tranzit îți cere să fii atent la detalii, să eliberezi nevoia de perfecțiune și să te predai procesului iubirii, în loc să încerci să-l controlezi. Deși problemele inimii vor fi în prim-plan în această săptămână, o poveste mai amplă este în joc. Venus este despre iubire și relații și, pe măsură ce trece prin tranzitele sale, reprezintă și un proces de creștere.

În această săptămână, ești ghidat să faci ceea ce este mai bine pentru tine și să te îndepărtezi de orice stereotipuri sau obligații. Săptămâna care urmează este una a curajului, în care ești ghidat să profiți de oportunități. Când renunți la ceea ce credeai că vrei, s-ar putea să-ți găsești în sfârșit dragostea.

1. Balanță

Întotdeauna ai de ales. Luna Plină în Berbec de luni, 7 octombrie, îți oferă oportunitatea de a alege creșterea, claritatea și vindecarea. Totuși, s-ar putea să nu fii încă în măsură să iei această decizie. Din 2023 eclipsele din Berbec și Balanță s-au concentrat pe creșterea ta, împreună cu viața ta romantică. Au existat provocări dar și momente incredibile de claritate și iubire.

Acest proces a fost menit să te ajute să determini dacă relația în care te afli îți susține călătoria sufletului în această viață sau dacă este o lecție karmică importantă în acest proces. Nu există răspunsuri ușoare când vine vorba de problemele inimii și, datorită dorinței tale înnăscute de a fi conectat într-un parteneriat, alegerea de a renunța la o relație poate fi dificilă. Totuși, această Lună Plină în Berbec îți va oferi și cunoștințele despre ceea ce ești menit să faci.

Luna Plină în Berbec de luni, 7 octombrie, îți oferă șansa de a reflecta asupra lecțiilor și stării vieții tale romantice din 2023. Acesta este momentul în care a început ciclul de eclipse în Berbec și Balanță, și îți oferă șansa de a vedea cât de departe ai ajuns, atât personal, cât și în relația ta. Ar trebui să știi în acest moment dacă relația ta are fundația necesară pentru a continua să crească sau dacă aceleași probleme se prezintă în mod repetat ca obstacole. Deși vei avea de ales cu această lunație, nu va fi ultima.

Odată ce Saturn se va întoarce în Berbec pe 13 februarie 2026, vei avea șansa de a arunca o privire mai profundă asupra lecțiilor karmice din viața ta romantică. Fă tot ce poți pentru a crea cea mai puternică fundație posibilă, astfel încât să nu existe nicio îndoială cu privire la cine ești menit să fii.

2. Taur

Înțelege posibilitățile tale. Recent a existat multă activitate în viața ta romantică, în special dacă ești căsătorit sau într-o relație angajată. Această energie te-a făcut să reflectezi asupra naturii conexiunii tale și asupra alinierii sau reciprocității care este prezentă sau, eventual, lipsește. Deși este posibil să fi întâmpinat provocări în acest domeniu al vieții tale, intrarea lui Mercur în Scorpion luni, 6 octombrie, va ajuta lucrurile.

Mercur este planeta comunicării iar în Scorpion se concentrează în jurul relației tale, a problemelor inimii și a felului de viață pe care ți-l imaginezi, toate prin prisma adevărului. Scorpionul este o energie excelentă cu care să lucrezi dacă dorești să te reconectezi cu partenerul tău sau să vindeci un trecut tumultos. Te poate ajuta să vezi că vremurile dificile au fost necesare pentru a ajunge la cele care îți aduc un zâmbet pe față. Cu toate acestea, trebuie să fii capabil să discuți despre orice, nu doar despre părțile ușoare.

Trecerea lui Mercur în Scorpion va aduce o oportunitate de a purta conversații importante în cadrul relației tale. Dacă ești în proces de a încerca să-ți îmbunătățești relația, această energie va ajuta la stimularea conversațiilor transformatoare și vulnerabile ce vor duce la o vindecare mai mare. Cu toate acestea, dacă ești singur, fii atent la un fost partener care încearcă să obțină o a doua șansă și rămâi deschis la noi oferte romantice. Indiferent de statutul tău relațional, această energie va intensifica comunicarea.

Asigură-te că îți asculți inima în această perioadă și nu uita tot ce ai învățat despre tipul de iubire pe care îl meriți cu adevărat.

3. Pești

Creează relația care te ajută să trăiești cea mai bună viață. Energia astrologică din această săptămână îți sporește dorința de libertate și sens în viață. Aceasta poate fi o perioadă de transformare, pe măsură ce convingerile tale se schimbă și începi să te concentrezi pe ceea ce ai nevoie cu adevărat. Spiritualitatea, inclusiv temele flăcărilor gemene sau ale relațiilor predestinate, va juca un rol important în această energie, la fel ca și călătoriile sau relocarea. Ești pregătit pentru o aventură, nu doar în ceea ce privește o călătorie, ci pentru propriul tău suflet.

Miercuri, 8 octombrie, Venus se va alinia cu Jupiter în Rac. Cu Mercur în Scorpion, aceasta înseamnă o nouă iubire sau un nou început într-o relație actuală. Totuși, trebuie să fii dispus să renunți la ceea ce credeai despre relația sau partenerul tău ideal, astfel încât să poți face loc pentru ceea ce este menit pentru tine.

Această săptămână poartă și o energie karmică, deși nu neapărat într-un mod negativ. Karma în sine nu este nici bună, nici rea, este o reflectare a ceea ce trimiți prin acțiunile și alegerile tale. Ceea ce se întâmplă pe parcursul săptămânii se va datora alegerilor trecute pe care le-ai făcut. Fie că este vorba de renunțarea la o relație narcisistă sau mutarea într-o locație nouă, ai parcurs calea care te-a adus exact acolo unde este menit să fii.

Fii atent la ceea ce se întâmplă în această perioadă și păstrează mintea deschisă deoarece dragostea vieții tale s-ar putea să nu sosească așa cum te aștepți.

4. Capricorn

Păstrează spațiu pentru posibilități. Miercuri, 8 octombrie, Venus în Fecioară se va alinia cu Jupiter în Rac, aducând în discuție teme de noi posibilități romantice. Dacă ești în prezent într-o relație, asta nu înseamnă că te vei despărți sau că vei adăuga o a treia persoană în viața ta. Mai degrabă ar putea însemna să treci peste un aspect dureros sau dificil al trecutului tău, astfel încât să poți îmbrățișa pe deplin dragostea pe care o ai deja. Dacă acesta este cazul, atunci este important să discutați cum vrei tu și partenerul tău să arate viitorul. Asta nu înseamnă că trebuie să urmezi un plan anume, dar ar trebui să-ți permiți să renegociezi acordurile relației voastre pentru a te asigura că sunteți aliniați.

Pe măsură ce Venus în Fecioară îl întâlnește pe Jupiter în Rac miercuri, 8 octombrie, este important să păstrezi spațiu pentru toate posibilitățile. Dacă ești singur, energia acestei săptămâni are o nouă iubire scrisă peste tot. Jupiter în Rac îți extinde, în esență, perspectivele romantice și importanța iubirii în viața ta.

Pe măsură ce Venus face echipă cu planeta norocului primești undă verde să-ți urmezi inima, să spui da unei întâlniri sau să te angajezi complet într-un nou angajament. Acest lucru este cu atât mai intens deoarece Fecioara guvernează casa norocului tău, așa că nu există nimic de temut aici și totul este de câștigat.

5. Săgetător

Permite-ți să îmbrățișezi schimbarea. Săptămâna aceast, va trebui să te simți confortabil să-ți schimbi părerea și sentimentele. Luna Plină în Berbec din 7 octombrie aduce o conștientizare a angajamentului și a sentimentelor tale față de căsătorie. Fiind zodia cea mai cunoscută pentru teama de angajament, aceasta a fost o parte esențială a călătoriei tale romantice.

În timpul eclipselor din Berbec și Balanță, ai fost îndemnat să vezi că angajamentul față de persoana potrivită nu îți restricționează libertatea,de fapt o încurajează. Poate că a trebuit să treci prin lecții de autosabotaj sau să înveți să pledezi pentru ceea ce îți dorești dar a fost un proces util. Pe măsură ce lecțiile din ultimii ani, din 2023 încoace, se sintetizează în sfârșit cu Luna Plină în Berbec, vor exista schimbări în viitor. Nu te opune procesului.

După Luna Plină în Berbec, Venus în Fecioară se va alinia cu Uranus retrograd în Gemeni, aducând o schimbare în modul în care îți definești obiectivele și în modul în care o anumită persoană din viața ta te vede. Părerea lor despre tine se baza pe o versiune învechită dar ți-a afectat foarte mult calea personală. Totuși, Luna în Berbec te va ajuta să înțelegi că cea mai bună cale de acțiune este pur și simplu să-ți aliniezi comportamentul cu convingerile tale.

Nu uita, nu trebuie să dovedești nimic nimănui. Pur și simplu trăiește viața ta și, când auzi de acea persoană specială, fii deschis la posibilitatea ca lucrurile să iasă mult mai bine decât ți-ai imaginat, potrivit yourtango.com.