6 zodii vor obține dreptatea pe care o merită, în sezonul Balanței

1. Balanță

Ești pe cale să primești dreptatea pe care o meriți. Dacă ai simțit că te-ai luptat în relații unilaterale sau nu ai primit respectul pe care îl meriți, de acum până pe 21 octombrie, lucrurile se schimbă în favoarea ta.

Nu va fi însă totul soare și curcubeu deoarece s-ar putea să intri în dezbateri aprinse dacă împarți custodia copiilor sau dacă există oresursă financiară comună. Cu toate acestea, este important să respiri adânc și să-ți limpezești mintea pentru a evita ca tu sau partenerul tău să cădeți în capcana de a încerca să vă controlați reciproc fiecare mișcare.

Din fericire, cu Soarele în semnul tău, opus lui Saturn, va fi mult mai ușor să te afirmi.

2. Scorpion

Primești dreptatea pe care o meriți în acest sezon deoarece Soarele îți oferă echilibru și îți sporește intuiția.Așadar, în timpul acestui sezon astrologic, vei putea vedea clar oamenii așa cum sunt cu adevărat și vei evita să fii păcălit.

Marte, planeta ta guvernatoare, este în cuadratură cu Pluto, planeta transformării profunde, la începutul sezonului Balanță, din 24 până în 28 septembrie. În această perioadă, așteaptă-te ca lucrurile să fie puțin încordate deoarece certurile din casă te-ar putea face să te simți mai stresat decât de obicei.

Însă atâta timp cât poți să te menții pe tușă și eviți certuri majore, nu ar trebui să te confrunți cu prea multă opoziție, și vei constata că lucrurile merg în direcția ta.

3. Săgetător

Ai depus multă muncă în ultima vreme. Ai lucrat până târziu la menținerea obiectivelor tale, așa că vei fi încântat să știi că ești pe cale să primești dreptatea pe care o meriți, pe măsură ce în sfârșit începi să vezi că tot ce ai făcut dă roade.

Până pe 21 octombrie te vei simți reînnoit. Dreptatea și echilibrul vor fi restabilite în grupurile din care faci parte.

4. Capricorn

În ultima vreme, s-ar putea să fi simțit că întreaga ta viață a fost pusă în așteptare. Cu toate acestea, primești dreptatea pe care o meriți în acest sezon Balanță, când cariera ta începe cu adevărat să ia avânt și experimentezi realizările pentru care ai muncit atât de mult. De la salarii mai mari la o recunoaștere mai semnificativă, vei străluci puternic în acest sezon astrologic.

Nu totul va fi însă lin deoarece Marte în cuadratură cu Pluto, între 24 și 28 septembrie, poate aduce o oarecare tensiune, dar atâta timp cât poți păstra echilibrul și înveți să lași lucrurile să treacă, așteaptă-te să primești dreptatea pe care o meriți.

5. Vărsător

Felicitări! Deși poate părea greu acum, nu va mai dura mult până când vei primi dreptatea pe care o meriți. După acest sezon Balanță, nimic nu va mai fi la fel. Vei avea o perspectivă complet nouă asupra unor lucruri.

Cu Pluto în semnul tău, viața nu a fost cea mai ușoară deoarece te-ai simțit provocat de figurile autoritare, indiferent cât de departe ai ajuns.

Ți-ai depășit limitele iar acum ți se ridică o greutate de pe umeri.

6. Pești

Sezonul Balanței aduce armonie relației tale intense și intime. Simți că primești în sfârșit dreptatea pe care o meriți de la un partener trecut sau actual, care te-a părăsit fără nicio încheiere sau scuze reale. Această persoană se va invita înapoi în viața ta, folosind trecutul pentru a limpezi atmosfera și a atenua o parte din resentimentele pe care le-a avut față de tine.

Deși acest lucru ar putea duce la o conversație excelentă, te poate stimula și pe tine dacă nu ai fost atent la subconștientul tău. Așadar, chiar dacă este dificil, păstrează-ți emoțiile sub control și fii prezent.

Chiar dacă este greu de ascultat, această discuție sănătoasă ar putea fi exact ceea ce ai nevoie, potrivit yourtango.com.