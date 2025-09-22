Am scăpat de eclipse! Zodiile intră astăzi în energia nouă a toamnei

Pe 22 septembrie 2025 începe sezonul Balanței și Marte intră în Scorpion. Marte în Balanță ne-a adus multe provocări, dar acum este momentul să vedem cum planurile noastre încep să prindă contur.

Marte în Scorpion ne ajută să ne concentrăm pe succes, cu o strategie clară și realistă. Dacă sezonul Fecioarei și eclipsa ne-au împins spre perfecționism și introspecție, acum energia Balanței ne oferă libertatea de a explora, de a învăța și de a ne bucura de ceea ce facem. Este un timp pentru apreciere, înțelegere și compasiune față de ceilalți.

Berbec

Intrarea Soarelui în Balanță și întâlnirea sa cu Luna pun accentul pe relațiile tale și pe nevoia de diplomație. Este un moment de odihnă și reflecție, mai ales după ultimele cicluri de eclipse, care te-au învățat cum să fii mai puțin egoist și mai altruist. Colaborarea cu ceilalți va fi mai ușoară. Odată ce Marte intră în Scorpion și se aliniază cu Luna, vei simți o energie puternică, care îți va scoate la iveală curajul și puterea personală.

Taur

Pentru tine, Taur, accentul cade pe munca în echipă. Marte în Scorpion te îndeamnă să renunți la supărările din trecut și să nu mai rămâi blocat în resentimente. După eclipsă, devii mai matur și mai înțelept – acum e momentul să aplici lecțiile învățate. Discuțiile dificile ar putea apărea la mijlocul săptămânii, dar Soarele în Balanță te ajută să asculți și să fii un prieten sau partener mai devotat pentru cei care au nevoie de tine.

Gemeni

Cu eclipsele în spate, săptămâna aduce introspecție și analiză. Luna în Balanță la început de săptămână îți activează latura sociabilă. Acum este timpul să redescoperi bucuria de a iubi și de a te conecta. Marte în Scorpion te va motiva să muncești mai mult și mai concentrat, pentru a atinge rezultate excelente. Este momentul să vezi cum efortul depus începe să dea roade.

Rac

Tema principală a acestui sezon pentru tine, Rac, este consolidarea fundației personale. Soarele și Luna în Balanță îți arată ce aspecte din viața de familie trebuie abordate. Cu Soarele și Mercur în această zonă a hărții tale în următoarele săptămâni, curiozitatea ta va crește. Te vei simți inspirat să vorbești cu membrii familiei, să explorezi trecutul și să cercetezi originile tale.

Leu

Marte intră în Scorpion și te învață să fii mai calm și mai diplomat. Este important să colaborezi armonios atât acasă, cât și la muncă sau școală. Marte poate aduce impulsivitate, dar energia Balanței îți oferă răbdarea și claritatea de care ai nevoie. Ai răbdare în discuții și observă cât de mult ai evoluat – sezonul Balanței scoate la lumină creșterea ta interioară.

Fecioară

Cu Soarele în Balanță, începi un nou capitol. Este timpul să te concentrezi pe tine, să-ți recapeți încrederea și puterea. Sezonul eclipselor te-ar fi putut face să te simți lipsit de energie, dar Marte îți oferă acum curajul să creezi și să inovezi. Este o perioadă excelentă pentru a aduce dragostea și romantismul în prim-plan, profitând de pasiunea și entuziasmul aduse de Marte.

Balanță

Soarele este acum în semnul tău, aducând schimbări interesante. Marte în Scorpion te ajută să te desprinzi de relațiile de dependență și să devii mai analitic. Lecțiile din tranzitul lui Saturn prin Berbec continuă să te ajute să îți asumi independența. Chiar dacă iubirea este importantă, acum înveți să te pui pe tine pe primul loc.

Scorpion

Cu Marte în semnul tău, Scorpionule, este momentul să aplici mai multă răbdare și diplomație în relațiile cu ceilalți. Deși vei simți dorința de a rupe legături, folosește această energie pentru a-ți atinge obiectivele. Soarele în Balanță îți aduce o energie vindecătoare, încurajând iertarea și eliberarea de resentimente. Este timpul pentru un nou început în parteneriate.

Săgetător

Marte în Scorpion îți poate intensifica emoțiile, de aceea este esențial să te relaxezi. Scrisul, jurnalul și meditația te pot ajuta. Soarele în Balanță îți sporește creativitatea și dorința de a explora idei noi. Ai încredere în gândurile tale și pregătește-te să acționezi când Marte va intra în semnul tău.

Capricorn

Aceasta este o săptămână de succes pentru tine, Capricornule. Soarele, aflat în cel mai înalt punct al hărții tale, se aliniază cu Luna și îți dă putere să transformi ideile în realitate. Energia Balanței te ajută să creezi relații puternice și să te conectezi cu oameni inspirați. Marte în Scorpion îți arată cine îți este aliat cu adevărat. Este momentul să ieși în față și să îți asumi locul meritat.

Vărsător

Cu Soarele în Balanță, începe un capitol nou. Este timpul să înveți lucruri noi și să explorezi domenii care îți stârnesc curiozitatea. Sezonul Balanței îți aduce bucurie în conexiuni, lectură și descoperiri. Marte în partea cea mai vizibilă a hărții tale îți amintește că succesul va cere muncă și răbdare. Înconjoară-te de oameni care te sprijină și evită conflictele inutile.

Pești

Săptămâna aceasta îți întărești reziliența și îți aduni curajul pentru a acționa. Marte în Scorpion îți dă încrederea că orice este posibil. Energia intensă te va împinge spre noi începuturi. Nu îți subestima puterea – sezonul Balanței te reconectează cu visele pe care le-ai pus deoparte. Ai ocazia să o iei de la capăt, dacă ai încredere în călătoria ta.