Astro-ghidul tău: Cum îți rescrii povestea între 29 Septembrie și 5 Octombrie 2025

Aceasta este o săptămână de reconstrucție și claritate. După energia intensă a sezonului eclipselor și perioada obositoare din Fecioară, Luna în Săgetător de la începutul săptămânii ne dă motivația de a merge mai departe și de a ne recăpăta încrederea.

Pe parcursul zilelor, Luna tranzitează prin Capricorn (aducând structură și disciplină) și prin Vărsător (deschizându-ne spre progres și colaborare). Weekendul vine cu o Lună în Pești, care ne ajută să închidem cercul emoțional și să ne pregătim pentru următoarea etapă.

♈ Berbec (21 Martie – 19 Aprilie)

Ai energie din plin pentru a-ți duce proiectele la un nou nivel. Ascultă sfaturile mentorilor și ia decizii ferme. Mijlocul săptămânii îți aduce inspirație și claritate cu Luna în Vărsător, iar weekendul te găsește liniștit și centrat.

♉ Taur (20 Aprilie – 20 Mai)

Rezultatele muncii tale încep să se vadă. Luna în Capricorn te face mai motivat și mai concentrat pe progres. Evită comparațiile cu ceilalți, concentrează-te pe micile reușite. Weekendul este ideal pentru socializare și colaborări.

♊ Gemeni (21 Mai – 20 Iunie)

Sectorul parteneriatelor este luminat. Este un moment bun pentru proiecte de grup sau brainstorming. Mijlocul săptămânii aduce persoane valoroase în viața ta, care te inspiră. Weekendul te ajută să vezi cât de mult ai evoluat în ultimele luni.

♋ Rac (21 Iunie – 22 Iulie)

Îți reanalizezi limitele și ceea ce ești dispus să accepți în relații. Miercuri, Luna în Vărsător poate aduce presiune, dar te și învață cum să îți restructurezi sarcinile. Weekendul aduce idei noi și inspirație.

♌ Leu (23 Iulie – 22 August)

Săptămâna începe cu pasiune și creativitate, apoi se mută spre muncă și disciplină. Prietenii și partenerii te pot susține în mijlocul săptămânii, iar weekendul îți oferă timp de reflecție și reconectare cu planurile de viitor.

♍ Fecioară (23 August – 22 Septembrie)

Ai nevoie de pauze și timp cu familia. Relațiile și viața personală sunt în centrul atenției. Mijlocul săptămânii te ajută să înveți ceva nou sau să te consulți cu un mentor. Weekendul aduce claritate în dragoste și comunicare.

♎ Balanță (23 Septembrie – 22 Octombrie)

Este sezonul tău, ești în centrul atenției. Energia de luni te ajută să-ți redefinești obiectivele profesionale, iar mijlocul săptămânii aduce socializare și potențiale întâlniri romantice. Profită de carisma ta naturală.

♏ Scorpion (23 Octombrie – 21 Noiembrie)

Ai parte de revelații și strategii bune la început de săptămână. Miercuri te ocupi de treburile casnice sau proiectele personale amânate. Este o perioadă perfectă pentru creativitate și transformare în spațiul personal.

♐ Săgetător (22 Noiembrie – 21 Decembrie)

Ești motivat să-ți organizezi mai bine finanțele și să pui bazele unui plan stabil. Mijlocul săptămânii te îndeamnă să îți faci strategii pe termen lung, iar weekendul te inspiră să gândești în perspectivă.

♑ Capricorn (22 Decembrie – 19 Ianuarie)

Luna în semnul tău îți aduce echilibru și control. Îți redescoperi puterea personală și vezi cât de mult ai evoluat în ultima perioadă. Weekendul te invită la socializare și schimb de idei cu persoane care te susțin.

♒ Vărsător (20 Ianuarie – 18 Februarie)

Săptămâna începe cu dorința de reconciliere și claritate emoțională. Mijlocul săptămânii te luminează și îți aduce idei noi. Weekendul este momentul ideal pentru a învăța să creezi armonie în relații și pentru a-ți proteja legăturile importante.

♓ Pești (19 Februarie – 20 Martie)

Ai nevoie de sprijinul prietenilor pentru a-ți recăpăta forțele după o perioadă solicitantă. Mijlocul săptămânii îți amintește să faci pauze și să te odihnești. Când Luna ajunge în semnul tău, în weekend, începi să lași în urmă îndoielile și să îți planifici noul capitol.