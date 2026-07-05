Ce NU ai voie să facă în timpul lui Mercur Retrograd, până pe 23 iulie 2026

Deși este cunoscut pentru întârzieri, neînțelegeri și haos, acest tranzit poate aduce și schimbări importante, dacă știi cum să îl gestionezi.

Astrologa Amy Demure avertizează că deciziile luate în această perioadă pot avea efecte pe termen lung, scrie yourtango.com

„Ceea ce faci acum va influența următoarele șapte luni din viața ta. Acțiunile tale vor avea consecințe puternice, pentru că acesta este cel mai karmic Mercur retrograd din ultimii ani”, susține aceasta.

Iată cele cinci recomandări pe care le face astrologul până la încheierea retrogradării lui Mercur, pe 23 iulie.

1. Nu lua decizii bazate doar pe bănuieli

Mercur retrograd este asociat cu neînțelegeri, confuzie și interpretări greșite. În această perioadă, este posibil să ai impresia că cineva te minte, te trădează sau ascunde ceva, fără să existe dovezi reale.

Înainte să acuzi pe cineva sau să iei o decizie impulsivă, încearcă să privești situația obiectiv. Analizează faptele și evită concluziile pripite. O reacție bazată doar pe presupuneri poate afecta relații importante.

2. Fii atent la oamenii care revin în viața ta

Potrivit lui Amy Demure, până pe 23 iulie pot reapărea persoane din trecut: un fost partener, un prieten cu care ai pierdut legătura sau cineva despre care credeai că a ieșit definitiv din viața ta.

Astrologa consideră că aceste întâlniri nu sunt întâmplătoare și că pot avea un rol important în evoluția ta personală. De aceea, merită să fii atent la mesajele și oportunitățile pe care le aduc.

3. Păstrează-ți calmul, chiar dacă apar conflicte

Energia acestei perioade poate amplifica tensiunile și nervozitatea. Este posibil să întâlnești persoane irascibile sau să simți nevoia să reacționezi impulsiv.

Astrologul recomandă să eviți certurile și confruntările, deoarece conflictele începute acum pot avea efecte de durată. Uneori, cea mai bună alegere este să lași lucrurile să se liniștească înainte de a răspunde.

4. Gândește de două ori înainte să vorbești sau să trimiți un mesaj

Mercur este planeta comunicării, iar în perioada retrogradării sunt frecvente neînțelegerile, mesajele interpretate greșit și discuțiile tensionate.

Înainte să trimiți un e-mail, un mesaj sau să porți o conversație importantă, recitește ceea ce ai scris și încearcă să formulezi cât mai clar ceea ce vrei să transmiți. O singură replică spusă la nervi poate genera conflicte pe termen lung.

5. Schimbă modul în care vorbești cu tine însuți

Deși Mercur retrograd este privit adesea ca o perioadă dificilă, astrologii spun că este și un moment bun pentru schimbări interioare.

Amy Demure recomandă renunțarea la autocritică și la gândurile negative, susținând că dialogul interior influențează modul în care percepem realitatea și felul în care acționăm.

Până pe 23 iulie, încearcă să înlocuiești criticile cu încurajări și să te concentrezi pe ceea ce poți construi, nu pe ceea ce crezi că îți lipsește.

Ce înseamnă Mercur retrograd

În astrologie, Mercur retrograd este perioada în care planeta pare, din perspectiva Pământului, că își inversează direcția de deplasare. Deși fenomenul este doar unul aparent din punct de vedere astronomic, astrologii îl asociază cu întârzieri, probleme de comunicare, schimbări de plan, revenirea unor persoane din trecut și necesitatea de a analiza mai atent deciziile importante.

În 2026, actualul Mercur retrograd se desfășoară între 29 iunie și 23 iulie, iar multe persoane pasionate de astrologie îl consideră o perioadă favorabilă reflecției, reevaluării obiectivelor și renunțării la tiparele care nu le mai sunt de folos.