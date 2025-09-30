Ce putere ai avut în viața trecută, în funcție de data nașterii

Ziua în care te-ai născut are un sens important, în raport cu călătoria sufletului tău. Vorbește despre amprenta ta karmică, corelându-se direct cu cine ai fost și pe ce te-ai concentrat într-o viață trecută.

Săparea în viața ta trecută este importantă deoarece oferă o perspectivă asupra unora dintre poveștile care se pot repeta în această viață, ajutându-te să identifici rădăcina tiparelor. Dar, cel mai important, îți oferă o perspectivă asupra puterii pe care ai stăpânit-o în trecut, care poate deveni un dar sau un talent latent, ce poate fi pus în valoare în această viață.

Născut pe 1, 10, 19 sau 28 – Ai stăpânit leadershipul și încrederea în sine

Dacă te-ai născut în oricare dintre datele de mai sus, ai fost fie un lider politic, cum ar fi președinte, membru al familiei regale sau un oficial guvernamental de rang înalt. Alternativ, ai putut fi o celebritate sau un artist admirat și înconjurat de oameni. Guvernată de Soare, data nașterii tale indică faptul că ți-a plăcut să ai o poziție elevată în societate, ceea ce ți-a adus faimă și recunoaștere.

În această viață, ai venit cu un set înnăscut de abilități de conducere, menite să fie valorificate.

Născut pe 2, 11, 20 sau 29 – Ai stăpânit îngrijirea, magia și manifestarea

Într-o viață anterioară ai stăpânit arta de a invoca forțele naturii și ale Universului pentru a te vindeca și a te hrăni pe tine, precum și pe ceilalți. Ai fost bucătar, vindecător, îngrijitor sau vrăjitor. Guvernată de Lună, data ta de naștere are o legătură puternică cu relația dintre natură și corpul și spiritul uman.

Ai creat mâncăruri, rețete, vrăji și chiar amestecuri, aliniate cu fazele Lunii pentru a evoca și manifesta ceea ce tu și cei de care ai avut grijă aveați nevoie și vă doreați.

Născut pe 3, 12, 21 sau 30 – Ai stăpânit puterea cunoașterii

Faptul că te-ai născut la aceste date te face informat, parțial datorită studiului, dar și prin experiență. Guvernată de Jupiter, data nașterii tale spune că într-o viață anterioar, ai fost preot, cărturar, profesor sau avocat și a trebuit să studiezi ideile, regulile sau reglementările dintr-un set specific de principii.

Aceste cunoștințe acumulate au avut ca scop înțelegerea modului în care funcționează lumea, ajutându-te să te extinzi în domeniul tău, ceea ce a dus, în cele din urmă, la obținerea succesului și poate chiar a notorietății.

Născut pe 4, 13, 22 sau 31 – Ai stăpânit arta eliberării

Dansezi în ritmul propriei tale tobe și trăiești după propriul set de reguli. Acest lucru vine ca urmare a faptului că ai fost om de știință, activist sau nonconformist într-o viață anterioară, al cărui accent a fost pe înlăturarea formelor opresive ale societății. Deși este posibil să fi inventat lucruri materiale, ai stăpânit puterea de a da naștere la credințe și idei bazate pe libertate.

Manifestarea eliberării pentru tine, precum și pentru ceilalți, a fost o parte centrală a ființei tale și una care, într-o anumită măsură, poate fi încă relevantă pentru călătoria ta actuală.

Născut pe 5, 14 sau 23 – Ai stăpânit arta comunicării

Într-o viață trecută ai fost o albină ocupată! Ai fost scriitor, vorbitor, profesor sau comerciant care avea nevoie să fie în interacțiune constantă cu lumea exterioară. Alternativ, ai fi putut fi un mesager sau un călător al cărui scop era să ofere informații esențiale. Drept urmare, ai stăpânit arta comunicării și chiar cea a negustoriei, oferindu-ți un avantaj deștept pe care foarte puțini se pot baza.

Acesta este motivul pentru care îți este ușor să interacționezi cu oameni din toate categoriile sociale.

Născut pe 6, 15 sau 24 – Ai stăpânit puterea atracției

Ce noroc! În linia ta temporală trecută ai fost artist, model sau estetician, al cărui scop era crearea sau căutarea frumuseții. Guvernată de Venus, data nașterii tale are o legătură puternică cu energia feminină, care nu înseamnă urmărirea obiectivelor. În schimb, este vorba despre atracția cu unicul gând și sentiment de a fi demn să le ai.

Prin simpla exteriorizare a sentimentului de valoare din interior spre exterior poți atrage dragoste, succes, bani și chiar favoruri sociale.

Născut pe 7, 16 sau 25 – Ai stăpânit darul viziunii

Întreaga ta viață se învârte în jurul imaginilor și culorilor dar dincolo de aspectul lor superficial, conexiunea ta cu ele se referă la sentimentele pe care le evocă în ceilalți. A te naște la aceste date, guvernate de Neptun, înseamnă că în viețile tale anterioare ai fost artist, fotograf sau cineast.

În timp ce imaginația ta vie pare a fi un atu, în realitate, cel mai mare dar al tău este capacitatea înnăscută de a aduce o viziune în realitate.

Născut pe 8, 17 sau 26 – Ai stăpânit puterea creației

A te naște la aceste date înseamnă că ești „suflet bătrân”. În viața ta anterioară probabil ai experimentat greutăți și lipsuri, ceea ce te-a determinat să dezvolți rezistența și să înveți ingeniozitatea. Guvernată de severul Saturn, data ta de naștere vorbește despre stăpânirea ta asupra puterii creației.

Indiferent de natura a ceea ce vrei să faci, știi cum să-l duci la bun sfârșit, de la primele etape ale aparției gândului până la ultimele etape ale manifestării.

Născuți pe 9, 18 sau 27 – Ai stăpânit arta acțiunii

Te-ai întrebat vreodată de ce faci lucrurile fără să te gândești? În timp ce alții își petrec cea mai mare parte a timpului vorbind și planificând, tu petreci și mai puțin timp doar apăsând pe trăgaci. Guvernată de Marte, data ta de naștere este legată de acțiunea înflăcărată. În viața ta trecută ai fost un războinic, antrenat să sari ori de câte ori este nevoie. Expresia „timpul este esențial” a devenit adânc înrădăcinată în ființa ta, determinându-te să acționezi ca un mecanism de apărare și reflex.

S-ar putea să nu-ți comunici dorințele sau planurile dar le realizezi. Sufletul tău știe că, pentru a crea ceva semnificativ, acțiunea are prioritate față de dorință, și chiar față de strategie, potrivit parade.com.