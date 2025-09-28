Cea mai norocoasă zi a lunii octombrie 2025 pentru fiecare zodie în parte

Octombrie debutează cu intrarea asteroidului Juno în Săgetător pe 1 octombrie, un moment care ne inspiră să ne dedicăm obiectivelor pe termen lung. Pe 2 octombrie, Pallas staționează direct în Vărsător, dându-ne claritate și încredere să luăm decizii importante.

Pe 6 octombrie, Luna Plină în Berbec ne încurajează să avem curaj și să acționăm. În a doua jumătate a lunii, Mercur intră în Scorpion și ne invită să privim dincolo de suprafață, să ne explorăm dorințele profunde. Momentul culminant vine pe 21 octombrie, odată cu Luna Nouă în Balanță, care aduce noi începuturi și o energie de cooperare și armonie.

Norocul fiecărei zodii în octombrie 2025

♈ Berbec – 1 octombrie

Asteroidul Juno activează casa norocului și expansiunii tale, dându-ți energie pentru a te concentra pe obiectivele personale. Nu te grăbi, testează diferite opțiuni și alege ce ți se potrivește. Fii curajos și nu lăsa nimic să îți distragă atenția de la drumul tău.

♉ Taur – 14 octombrie

Pluto, planeta transformării, aduce claritate și schimbări în carieră. Fie că e vorba de un nou job sau de o redirecționare profesională, luna aceasta te ajută să vezi drumul corect pentru tine. Acceptă schimbarea și mergi înainte cu încredere.

♊ Gemeni – 2 octombrie

Pallas direct în Vărsător îți oferă claritate în deciziile majore. Este momentul să reiei planuri amânate, să te muți, să începi un proiect sau să faci un pas curajos către un nou început.

♋ Rac – 6 octombrie

Luna Plină în Berbec luminează casa carierei tale. Este momentul să culegi roadele muncii depuse încă din 2023. Fii gata să primești recunoașterea meritată sau chiar o promovare.

♌ Leu – 6 octombrie

Mercur în Scorpion te ajută să clarifici ce înseamnă „acasă” pentru tine. Este o perioadă bună pentru mutări, reamenajări sau conversații vindecătoare cu familia. Construiește-ți fundația pentru viitor.

♍ Fecioară – 2 octombrie

Ai ocazia să-ți regăsești echilibrul. Pallas și Pluto în Vărsător te susțin să-ți pui limite sănătoase și să-ți iei puterea înapoi. Luna aceasta este despre autoîngrijire și prioritizarea propriei sănătăți emoționale și fizice.

♎ Balanță – 13 octombrie

Venus intră în zodia ta și îți activează carisma. Radiezi atractivitate și reușești să atragi în viața ta oameni și situații benefice. Folosește această perioadă pentru a negocia, a începe proiecte noi și a-ți crește încrederea în tine.

♏ Scorpion – 22 octombrie

Începe sezonul tău solar! Este momentul perfect pentru introspecție și pentru a-ți seta intenții pentru noul tău an personal. Renunță la trecut și concentrează-te pe ce îți dorești cu adevărat.

♐ Săgetător – 6 octombrie

Luna Plină în Berbec îți aduce bucurie, iubire și creativitate. Este o perioadă favorabilă pentru relații și proiecte artistice. Bucură-te de moment și primește recunoștința pentru cât de departe ai ajuns.

♑ Capricorn – 13 octombrie

Venus îți aduce recompense financiare și profesionale. Este posibil să primești un bonus, o promovare sau o oportunitate de investiție avantajoasă. Tot ce ai muncit în ultimele luni începe să dea rezultate.

♒ Vărsător – 22 octombrie

Scorpionul activează casa carierei tale și îți aduce schimbări semnificative. Poate fi vorba de o ofertă de job sau de o transformare în modul în care lucrezi. Acceptă provocarea – e parte din destinul tău.

♓ Pești – 22 octombrie

Scorpionul îți luminează casa norocului și a noilor începuturi. Este o perioadă ideală pentru călătorii, studiu, explorare spirituală și proiecte personale. Urmează-ți intuiția și profită de oportunități.