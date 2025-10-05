Cea mai norocoasă zi a fiecărui zodii, în săptămâna 6 - 12 octombrie 2025. Ești norocos atunci când ești implicat în ceea ce iubești

Berbecul este despre noi începuturi dar nu poți pur și simplu să pocnești din degete și să-ți schimbi viața peste noapte. În schimb, este nevoie de dăruire, flexibilitate și convingerea că ceea ce urmărești este menit pentru tine.

De asemenea, la începutul săptămânii, pe 6 octombrie, Mercur se va muta în Scorpion, unde va rămâne până pe 29 octombrie. Mercur în Scorpion favorizează schimbarea și transformarea, ceea ce îți va permite să te implici în conversații și să accepți ofertele pe care le aduce Luna Plină în Berbec. Ești întotdeauna norocos atunci când ești implicat în ceea ce iubești. Deși s-ar putea să fie nevoie să ai răbdare cu procesul, eforturile tale vor merita întotdeauna.

Miercuri, 8 octombrie, Venus în Fecioară se va uni cu Jupiter în Rac. Venus este planeta iubirii, abundenței și bogăției. În Fecioară îți cere să te concentrezi pe modalitățile practice de a-ți transforma visele în realitate. Jupiter, pe de altă parte, aduce o energie expansivă și neașteptată, încurajându-te să te extinzi în noi vise și teritorii.

Există o mare cantitate de energie transformatoare în săptămâna următoare. Cu toate acestea, este important să te concentrezi pe ceea ce îți aduce cea mai mare energie.

Berbec

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Berbec: Marți, 7 octombrie

Acordă-ți spațiu săptămâna aceasta,. Cea mai norocoasă zi a ta din această săptămână este 7 octombrie, când Luna Plină răsare în semnul tău.

Reflectă asupra anului 2023 și asupra a ceea ce a fost viața ta la acea vreme, precum și asupra a ceea ce s-a schimbat în ultimii ani. Poate fi dificil să vezi scopul evenimentelor în timp ce le trăiești. Cu toate acestea, Luna Plină a Berbecului, de marți, va fi un punct puternic de reflecție. Această lunație reunește toate evenimentele din ultimii ani și te ajută să vezi scopul mai mare pentru tine și calea ta în viață.

Concentrează-te pe iubirea de sine în această fază și ia în considerare scrierea unui jurnal despre sentimentele tale. Acordă-ți spațiu cu grație și acceptare. Exersează recunoștința pentru momentele care au părut dificile și realizează că și atunci când nu părea așa, totul se întâmpla spre binele tău suprem.

Această perioadă de intensă transformare personală se va încheia în curând, ceea ce înseamnă că vei putea să-ți îndrepți privirea spre viitor și, în sfârșit, să începi să mergi mai departe.

Taur

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Taur: miercuri, 8 octombrie

Viața este alcătuită din ceea ce iubești. Miercuri, 8 octombrie, Venus în Fecioară se va alinia cu Jupiter în Rac, aducând noi oportunități pentru fericire, creativitate și iubire.

Deși această energie poate avea un impact pozitiv asupra vieții tale romantice, scopul este de a aduce noi oferte care te vor ajuta să construiești cu adevărat viața pe care o iubești. În loc să te concentrezi pe ceea ce crezi că va duce la fericire, această energie te cheamă să investești în eforturi care aduc sentimente de bucurie, iubire și scop.

Numai făcând ceea ce iubești vei atrage abundența și norocul pe care le dorești. Este timpul să renunți la gândul că trebuie să te ții de regulile rigide ale societății. Nu există o cale perfectă care să ducă la viața la care visezi. Mai degrabă începe prin a alege să te concentrezi pe ceea ce te face să te simți bine, decât pe a fi epuizat. Caută ceea ce iubești și revarsă-ți energia în asta.

Gemeni

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Gemeni: luni, 6 octombrie

Orice este posibil. Pe măsură ce Mercur se schimbă în Scorpion luni, 6 octombrie, te îndrepți spre o perioadă în care vei putea face să se întâmple orice îți dorești.

Mercur guvernează comunicarea și, din acest motiv, favorizează conversațiile și ofertele interesante. Mercur în Scorpion îți permite să te prioritizezi pe tine și visele tale, devenind totodată catalizatorul pentru schimbările pe care le cauți în viața ta.

Asigură-te că ești sincer și transparent cu ceilalți deoarece Scorpionul va solicita acest lucru în această perioadă. Ofertele care sosesc ar putea implica o mare schimbare, inclusiv o relocare. Asigură-te că îmbrățișezi ceea ce este posibil și nu subestima ceea ce ai visat dintotdeauna.

Rac

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Rac: Marți, 7 octombrie

Meriți fiecare picătură de succes. 7 octombrie este cea mai norocoasă zi a ta din această săptămână deoarece, odată cu răsăritul Lunii Pline în Berbec, marți, vei primi în sfârșit recunoașterea și succesul pentru care ai lucrat.

De când ciclul de eclipse în Berbec și Balanță a început în 2023, ai fost aruncat într-o nouă călătorie în viața ta profesională. Această perioadă ți-a cerut să-ți prioritizezi visele și să investești în succesul pe care ți-l dorești. Nu este vorba că alte domenii ale vieții tale au devenit neimportante, dar ți-ai dat seama că nu-ți puteai lăsa visele pe plan secund pentru altcineva.

Aceasta este o perioadă puternică de manifestare și noi începuturi, așa că asigură-te că îți afirmi meritul pentru această perioadă. Universul te-a ghidat prin fiecare pas al procesului, iar acum vei vedea în sfârșit care a fost scopul de la bun început.

Leu

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Leu: luni, 6 octombrie

Nu fi forța care te împiedică să ai viața pe care ți-o dorești. Venus în Fecioară și Luna Plină în Berbec îți aduc o energie norocoasă și expansivă în această săptămână. Poartă teme de creație și abundență, dar s-ar putea să fie nevoie să abordezi probleme personale și propria ta vindecare pentru a fi în locul potrivit pentru a o primi.

Mercur în Scorpion, de luni, 6 octombrie, până pe 29 octombrie, îți oferă șansa de a te ocupa de rădăcinile vieții tale, fie că asta înseamnă să te împaci cu nevoia de a părăsi zona de confort sau să te confrunți cu propriile răni.

Acesta este un moment important pentru a te asigura că nu tu ești cel care te împiedică să-ți îndeplinești destinul. Fii extrem de precaut deoarece s-ar putea să existe o persoană în cercul tău apropiat care nu vrea de fapt să te descurci mai bine decât o fac ea.

Fecioară

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Fecioară: Duminică, 12 octombrie

Fii dispus să schimbi planul. Cea mai norocoasă zi a ta din această săptămână este 12 octombrie, când Venus în Fecioară se va alinia cu Uranus retrograd în Gemeni, aducând o oportunitate puternică în cariera ta.

În ultima vreme Uuniversul te-a învățat că planul inițial pe care l-ai făcut pentru viața ta nu este nimic în comparație cu ceea ce are pregătit pentru tine. Din această cauză, a existat o mare energie în jurul renunțării, predării și flexibilității. Deși ai nevoie de un plan pentru a te simți în siguranță, trebuie să fii conștient și de faptul că aceste reguli interioare te împiedică adesea să realizezi ceea ce speri cel mai mult.

La sfârșitul săptămânii ia în considerare schimbarea planurilor tale anterioare, aplicarea pentru un nou loc de muncă sau abordarea șefului tău într-un mod diferit. Dacă apare o nouă oportunitate pe neașteptate, permite-ți să profiți.

Balanță

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Balanță: Duminică, 12 octombrie

Intuiția ta are întotdeauna la inimă interesele tale. Energia astrologică de duminică îți va oferi perspective puternice asupra modului în care poți manifesta viața la care ai visat. Venus în Fecioară te va ajuta să accepți mai bine vocea ta interioară și să asculți cu compasiune unde ești ghidat.

În același timp, Universul aduce momente de inovație, noi începuturi, noroc și abundență. Săptămâna aceasta, cheia norocului se găsește ascultându-ți intuiția și nu pe cei din jurul tău.

Scorpion

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Scorpion: luni, 6 octombrie

Ai încredere în vocea ta interioară. Cea mai norocoasă zi a ta din această săptămână este 6 octombrie, când Mercur intră în semnul tău, semnificând un moment pentru a te concentra și a lucra la vocea ta interioară.

Vocea ta interioară este alcătuită din credințele, experiențele și dorințele tale. Deși acesta este adesea considerat adevărul tău personal, reprezintă și vocea din capul tău pe care o auzi atunci când ți se cere să iei o decizie sau un moment definitoriu. Vocea ta interioară este una asupra căreia ai control, chiar dacă uneori nu pare așa.

Deși această parte din tine ar trebui să reprezinte adevărul tău interior, dacă este lăsată neatenționată poate simboliza rănile tale, experiențele dureroase și vocile altora. Oprește gândurile intruzive, redirecționează-ți subconștientul și practică afirmații pozitive care susțin ceea ce încerci să faci.

Ai control asupra gândurilor tale dar în această perioadă vei vedea cât de mult ceea ce gândești creează realitatea pe care o trăiești.

Săgetător

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Săgetător: Marți, 7 octombrie

Fă-ți timp să îmbrățișezi o energie veselă. Luna Plină în Berbec va răsări marți, 7 octombrie, cea mai norocoasă zi a ta din această săptămână.

Această energie marchează o călătorie semnificativă în propria ta viață deoarece eclipsele din Berbec și Balanță au adus oportunități de transformare care au început în 2023. Deoarece această lunație este conectată la eclipsa solară din 29 martie va fi crucial să reflectezi asupra acelei date și a ceea ce se întâmplă în propria ta viață.

Abordezi adesea viața cu un nivel de seriozitate care îți diminuează capacitatea de a te conecta cu ceea ce contează cel mai mult, dar acum ai ocazia să închei cu trecutul, îmbrățișând în același timp noul început pe care l-ai creat deja.

Încearcă să te concentrezi pe energia veselă în zilele următoare. Fă ceea ce îți aduce bucurie, fă-ți timp pentru cei pe care îi iubești și permite-ți să vezi că acesta a fost scopul vieții de la bun început.

Capricorn

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Capricorn: luni, 6 octombrie

Nu ești niciodată singur. Mercur care intră în Scorpion luni, 6 octombrie, aduce o fază importantă în viața ta deoarece ești îndemnat să te conectezi cu cei din jurul tău.

Ca semn de pământ simbolizat de capră, te vezi adesea ca mergând singur, chiar dacă nu ești. Poate că ești dedicat obiectivelor și aspirațiilor tale, dar uiți că faci parte și dintr-o comunitate importantă.

Una dintre cele mai mari lecții pe care trebuie să le înveți este să accepți ajutorul și sprijinul celorlalți. Deși la începutul vieții ai simțit că este o problemă, asta nu înseamnă că acesta este încă cazul.

Fii sincer despre cum te simți și cu ce ai nevoie de ajutor. Nu trebuie să te prefaci că ești bine tot timpul. Mai degrabă este responsabilitatea ta să începi să te bazezi pe cei din viața ta, astfel încât să poți renunța la convingerea că ești singur în călătoria ta.

Vărsător

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Vărsător: luni, 6 octombrie

Bucură-te de noi posibilități în această săptămână. Trebuie să te lași transformat, mai ales că Mercur intră în Scorpion în ziua ta cea mai norocoasă din această săptămână, luni, 6 octombrie.

Dacă nu mai rezonează, atunci nu există niciun motiv să-l păstrezi în viața ta. Dacă simți că ți-ai depășit cariera sau că toxicitatea a devenit prea puternică pentru a o suporta, atunci acesta este semnul tău pentru a te extinde și a începe să cauți o nouă poziție în altă parte.

Scorpionul îți stăpânește cariera, iar Mercur în Scorpion este semnul tău pentru a începe să porți conversații despre ce urmează în viața ta. Fie că este vorba de o promovare sau de o carieră complet nouă, puterea îți aparține. Poartă conversații importante, pledează pentru o poziție superioară sau aplică la un nou loc de muncă sau la un institut de învățământ superior. Aceasta este șansa ta de a schimba ceea ce nu funcționează, așa că profită de ea.

Pești

Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru Pești: miercuri, 8 octombrie

Viața ta ar trebui să fie combustibilul pentru sufletul tău. Miercuri, 8 octombrie, Venus în Fecioară se va alinia cu Jupiter în Rac, amintindu-ți că trebuie să te dedici la ceea ce aduce o energie pozitivă și reciprocă în viața ta.

Deși Fecioara și Racul reprezintă amândoi posibilități de natură romantică, dacă ești singur sau pur și simplu alegi să te concentrezi asupra ta chiar acum, există totuși un mare beneficiu de obținut. Energia Fecioarei este despre dragostea pe care o ai pentru viața ta, în timp ce Racul te ajută să-ți îmbrățișezi creativitatea și bucuria copilului interior pentru a te simți cu adevărat împlinit prin ceea ce faci.

Acesta este un punct de cotitură pentru tine deoarece ar trebui să simți o mai mare libertate, fericire și întoarcerea posibilităților divine. Dragostea nu este doar în chestiuni romantice, ci în toate aspectele vieții tale