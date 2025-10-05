De la haos la lumină: vești excelente pentru 3 zodii până la finalul lui octombrie 2025

Potrivit astrologului Elizabeth Brobeck, energiile tensionate încep să se risipească, iar trei zodii vor simți cel mai mult această transformare pozitivă, scrie yourtango.com.

Dacă ești Capricorn, Taur sau Fecioară, pregătește-te: lumina de la capătul tunelului apare și vei simți o reală renaștere până la sfârșitul lunii octombrie.

♑ Capricorn

În sfârșit poți răsufla ușurat. Până la finalul lui octombrie, lucrurile se schimbă radical în favoarea ta. Vei avea mai multe ocazii de călătorie și vei atrage atenția asupra ta, fie la muncă, fie în viața personală.

Brobeck afirmă că ai toate șansele să devii viral online sau să fii lăudat public pentru munca ta. Orice proiect începi acum va avea succes, iar talentul și abilitățile tale de lider nu vor trece neobservate. O promovare sau o oportunitate profesională majoră ar putea fi chiar la colț.

♉ Taur

Viața a fost haotică în ultima perioadă, dar Universul îți pregătește surprize plăcute. Popularitatea ta crește, iar în plan romantic te așteaptă o evoluție majoră: o relație nouă sau consolidarea uneia deja existente.

Totodată, creativitatea ta este la cote maxime. Poți începe un proiect artistic sau personal care va deveni un punct de cotitură pentru viitorul tău. Chiar dacă începutul pare dificil, până la primăvară vei vedea roadele.

♍ Fecioară

Sfârșitul lunii octombrie aduce pentru tine o adevărată transformare. Vei avea mai multă energie, vei trece printr-un „glow up” interior și exterior, iar relațiile tale — fie de iubire, fie de prietenie — vor înflori.

Astrologul Brobeck spune că poți întâlni o persoană specială, cu care să simți că îți împlinești destinul. Dacă nu e vorba de iubire, vor apărea prietenii noi, sănătoase și pline de susținere. Încrederea în tine va crește, iar asta va atrage oportunități și oameni pozitivi în viața ta.



Chiar dacă anul 2025 a început greu, ultimele luni îți aduc șansa de a rescrie povestea ta. Pentru Capricorn, Taur și Fecioară, octombrie marchează un punct de cotitură: mai multă bucurie, noi relații, succes profesional și încredere în sine.