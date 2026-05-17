Jurnalul.ro Ştiri Externe Alertă în Emiratele Arabe Unite: Incendiu provocat de o dronă în apropierea centralei nucleare Barakah

de Redacția Jurnalul    |    17 Mai 2026   •   21:20
Autorităţile din Abu Dhabi au intervenit, duminică, pentru stingerea unui incendiu provocat de o dronă la un generator electric din afara perimetrului interior al centralei nucleare Barakah, din regiunea Al Dhafra a emiratului, transmite Reuters.

Nu s-au raportat victime, iar nivelurile de securitate radiologică nu au fost afectate. Autoritatea Federală pentru Reglementarea Nucleară a confirmat că sistemele vitale ale centralei funcţionează normal.

Oficiul media din Abu Dhabi nu a pus atacul pe seama niciunui stat suspect, dar Reuters menţionează că Emiratele Arabe Unite au fost vizate de mai multe atacuri cu rachete şi drone de la începutul conflictului Iranului cu Statele Unite şi Israelul.

Oficialităţile de la Abu Dhabi au afirmat că unele incidente au avut originea în Iran şi au vizat infrastructuri energetice şi maritime.

EAU sunt un aliat al SUA și Israel în regiune.

