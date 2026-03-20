Echinocțiu de primăvară 2026. 4 zodii au parte de începuturi puternice

Pe 20 martie 2026, la 7:46 AM PT și 10:46 AM ET, Soarele intră în semnul de foc al Berbecului, marcând începutul Anului Nou Astrologic. Acest moment este sărbătorit de culturile antice din întreaga lume și reprezintă o adevărată resetare energetică.

Odată cu sosirea primăverii în emisfera nordică, întâmpinăm cel mai abundent anotimp al anului. Pe măsură ce natura începe să înflorească, ni se oferă și oportunitatea de a valorifica această energie inițiatică, de foc, pentru a ne stabili intențiile pentru anul următor.

De ce este important Echinocțiul de primăvară din 2026?

Astrologia anului 2026 este departe de a fi obișnuită, la fel și echinocțiul de primăvară de data aceasta. Pe măsură ce Soarele intră în Berbec, acesta activează influența lui Neptun în Berbec, o influență rară și unică în viață, care a început abia pe 26 ianuarie. Neptun este adesea denumit planeta magiei, iluziei și spiritualității. În esență, însă, Neptun este planeta viziunii - este acea influență magică din spatele panourilor tale vizuale, meditațiilor și chiar rugăciunilor.

Și, din moment ce Saturn, planeta responsabilității, care controlează disciplina, călătorește și ea în această parte a cerului, acest eveniment cosmic are și o latură serioasă. În acest echinocțiu de primăvară din 2026, patru zodii experimentează începuturi puternice care se pot manifesta în cele din urmă în viziuni de succes, pe termen lung.

Zodii care au cel mai mult noroc în timpul Echinocțiului de primăvară din 2026

Berbec: Începutul unei călătorii spirituale de 14 ani

Ce moment puternic pentru tine, Berbec! Simți adesea un val de energie în această perioadă a anului, dar în 2026, se simte diferit. Cu Soarele activând Neptun și Saturn în structura ta astrologică, s-ar putea să te trezești căutând un sens mai profund în viață. Începi să te lupți cu întrebări profunde despre lume, univers și locul tău în el.

Aceste cercetări profunde, introspective, te conduc într-o călătorie de autodescoperire. Intri într-o eră spirituală, semn de foc. În această zi specială, este un moment bun să-ți stabilești cele mai clare intenții de a aprofunda practicile spirituale. Pe măsură ce explorezi lumea ta interioară, acordă atenție modului în care universul comunică cu tine prin semne, imagini și viziuni magice.

Capricorn: Aducerea unei viziuni în realitate

Ca semn zodiacal guvernat de Saturn, perioadele tale de concentrare și creștere se dezvoltă la intervale de doi ani. Dacă ai simțit că unele schimbări se ascund sub suprafață în ultimele luni, acestea se pregătesc să se manifeste acum. Pe 20 martie, Soarele intră în Berbec, activând planeta ta guvernatoare, Saturn, care călătorește cu Neptun.

Această rară triplă aliniere poate fi catalizatorul pentru un nou început major în viața ta. Dacă ai visat să dai naștere la ceva nou, s-ar putea să simți o presiune enormă să acționezi în consecință. Fiind cea mai inițiatică energie dintre toate, influența Berbecului poate fi potrivirea care pune lucrurile în mișcare pentru tine. În acest timp, crearea unui plan, a unei table de viziune sau chiar a unei singure schițe ar putea fi prima dintr-un pas către manifestarea unui obiectiv pe termen lung.

Rac: O nouă abordare a carierei, succesului și autorității

În ceea ce privește profesia ta, te-ai simțit diferit în ultimele săptămâni, Rac? Atât Neptun, cât și Saturn au intrat în sectorul tău profesional pe 26 ianuarie, respectiv 13 februarie. Dar, pe măsură ce Soarele își luminează influența pe 20 martie și în zilele următoare, devine clar că abordarea ta în acest domeniu al vieții tale se schimbă.

Ai fost întotdeauna hotărât către obiectivele tale, dar s-ar putea să observi un interes mai profund pentru călătoria în sine, mai degrabă decât pentru obiectivele în sine. Apreciezi productivitatea, dar s-ar putea să observi o înmuiere a atitudinii tale și chiar un interes mai profund pentru orice procese creative implicate. Probabil vei descoperi că, pentru a-ți manifesta cele mai prețuite scopuri și dorințe, îmbrățișarea intuiției este la fel de necesară ca munca asiduă și chiar strategia.

Balanță: O modalitate emergentă de conectare

Ești o persoană sociabilă, Balanță - iar modul în care abordezi relațiile este pregătit pentru reînnoire! Poate ai observat acest lucru când Saturn și Neptun au intrat complet în sectorul tău de relații pe 26 ianuarie și, respectiv, 13 februarie. Dar pe 20 martie, Soarele luminează o modalitate mai fluidă de conectare. Intuiția ta poate fi activată, ajutându-te să vezi dincolo de fațadele altor oameni.

De asemenea, poți observa o atracție și o împingere către implicare, dorind apropiere, dar și spațiu față de oameni. Ceea ce poate părea confuzie acum duce la un nou mod de a te raporta la cei din jurul tău. Pe măsură ce sosește echinocțiul de primăvară din 20 martie, stabilește-ți intenția de a îmbrățișa mai multă fluiditate în acest domeniu al vieții tale, lăsând spațiu pentru explorare care poate duce la un mod complet nou de a iubi, de a te conecta și de a prospera în relații, potrivit parade.com.