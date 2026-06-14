Revoltă în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Ciprian Ciucu acuză: „Complot. Trădare. Ingerință”

În urma desemnării drept premier a lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan, duminică, primarul general al Bucureștiului Ciprian Ciucu a transmis că această nominalizare este un „Complot. Trădare. Ingerință”.

Acuzații grave în PNL

„Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele”, a declarat Ciucu.

El a transmis că această desemnare „este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”.

„Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei.”, a menționat Ciucu.

Acesta a transmis că „unul dintre obiective este ruperea PNL”.

„Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare. Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”, a concluzionat Ciprian Ciucu.