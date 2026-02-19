Luna Sângerie din Fecioară aduce răsturnări de situație: Ce schimbări radicale aduce eclipsa din 3 martie 2026

Eclipsa totală de Lună în Fecioară din 3 martie 2026 schimbă radical destinele zodiilor

Prima ciclu de eclipse din 2026 atinge punctul culminant pe 3 martie, odată cu Luna Plină Sângerie și eclipsa totală de Lună în Fecioară, un eveniment astral extrem de puternic care marchează finaluri karmice, revelații și transformări profunde pentru toate zodiile. Tot ce a început în septembrie 2025 ajunge acum la un deznodământ inevitabil.

Ce este Luna Plină Sângerie și eclipsa totală de Lună în Fecioară?

Luna Plină reprezintă încheierea unui ciclu lunar de șase luni și scoate la lumină rezultatele, eșecurile, dorințele împlinite și lecțiile neînvățate. Emoțiile ating cote maxime, iar nostalgia devine inevitabilă.

De această dată, Luna Plină este dublată de o eclipsă totală de Lună, fenomen care apare atunci când Pământul se interpune perfect între Soare și Lună. Lumina filtrată oferă Lunii o nuanță roșiatică intensă, cunoscută drept Lună Sângerie (Blood Moon), simbol al finalurilor karmice și al transformării radicale.

Totodată, această lună plină este numită și Luna Viermelui (Worm Moon), marcând trezirea naturii și apropierea primăverii — un simbol al renașterii și al noilor începuturi, potrivit Collective World.

Cum va influența eclipsa totală de Lună din 3 martie 2026 toate zodiile?

Eclipsa are loc pe 3 martie 2026, la ora 6:37 ET, la 12 grade în Fecioară, și aduce finaluri predestinate, schimbări inevitabile și revelații șocante.

Este recomandat să privești în urmă spre sfârșitul lunii septembrie 2025. Orice decizie, relație sau proiect inițiat atunci ajunge acum la o concluzie decisivă.

Această eclipsă ne îndeamnă să renunțăm la control, să observăm ce se petrece și să acceptăm schimbările, chiar dacă par haotice. În special, energia Fecioarei activează munca, rutina zilnică, sănătatea, granițele personale și echilibrul emoțional.

Este momentul ideal pentru a renunța la:

anxietate și autocritică excesivă

relații și obligații copleșitoare

tipare nesănătoase

frici și nesiguranțe vechi

Universul ne cere să acceptăm dezordinea creativă a destinului, fără a încerca să păstrăm aparențele.

♍ Cum este afectată fiecare zodie de eclipsa totală de Lună în Fecioară?

Berbec: muncă, sănătate, echilibru viață–carieră

Taur: iubire, creativitate, hobby-uri

Gemeni: familie, casă, viață privată

Rac: comunicare, studii, relații cu apropiații

Leu: bani, stabilitate financiară, valoare personală

Fecioară: identitate, imagine, transformare personală

Balanță: subconștient, vise, vindecare emoțională

Scorpion: prietenii, planuri de viitor, comunitate

Săgetător: carieră, reputație, succes profesional

Capricorn: călătorii, credințe, educație superioară

Vărsător: intimitate, finanțe comune, transformare profundă

Pești: relații serioase, căsătorie, contracte