Energie pozitivă: 4 zodii sunt norocoase pe 30 septembrie 2025

Este o zi în care tot ce se întâmplă are un scop benefic, este sigur și orientat spre fericire.

Deși acest tranzit influențează toate semnele zodiacale, patru dintre ele primesc un mesaj direct – un semn că pot avea încredere în viață și în propriile emoții.

♋ Rac

Mesajul Universului: „Ești iubit și în siguranță.”

Rac, ești extrem de receptiv în această zi. Trigonul Lună – Venus îți aduce alinare și îți arată că nevoile tale emoționale sunt înțelese și respectate.

Poți primi un gest de bunătate de la un prieten sau coleg sau poți avea un moment de liniște care pare trimis de divinitate. Oricum ar veni, îți readuce încrederea în conexiunile umane.

Sfat: Permite-ți să-ți deschizi inima și să ai mai multă încredere în oamenii care te iubesc.

♏ Scorpion

Mesajul Universului: „Lasă iubirea să intre.”

Scorpion, energia ta intensă poate fi epuizantă, dar pe 30 septembrie, tranzitul Lună – Venus te ajută să îți înmoi atitudinea. Vei fi mai blând cu tine și cu ceilalți.

Acest lucru îți permite să primești iubirea în viața ta, chiar dacă nu te așteptai.

Sfat: Acceptă vulnerabilitatea – ea îți deschide ușa spre conexiuni mai profunde și spre transformarea personală.

♑ Capricorn

Mesajul Universului: „Oprește-te și bucură-te de viață.”

Capricorn, știi deja că munca este importantă pentru tine, dar pe 30 septembrie, Universul îți reamintește că există și altceva în afară de muncă.

Este momentul să acorzi mai multă atenție oamenilor dragi și să-ți permiți o pauză.

Sfat: Lasă ambițiile deoparte pentru o zi și hrănește-ți sufletul cu iubire și momente de pace.

♒ Vărsător

Mesajul Universului: „Nu ești singur.”

Vărsător, tranzitul Lună – Venus îți amintește că nu trebuie să faci totul pe cont propriu. Ai oameni care te sprijină și care țin la tine.

Este o zi în care poți primi ajutor, sprijin și încurajare.

Sfat: Permite-ți să accepți sprijinul celorlalți și să visezi cu ochii deschiși la un viitor mai conectat și mai luminos.