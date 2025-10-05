Cele trei zodii care transformă orice întâlnire cu prietenii într-o sesiune de „descărcarea” emoțională

Dacă ai un prieten care, imediat ce se așază la masă cu tine, oftează adânc și îți servește o întreagă poveste, probabil se regăsește în lista de mai jos. Pentru unii nativi, venting-ul este o metodă de terapie, pentru alții un mod de a se conecta mai profund cu oamenii din jur. Indiferent de motiv, rezultatul este același: discuții pline de culoare și povești care se lungesc până târziu în noapte, potrivit Bustle.

♋ Rac (20 iunie – 21 iulie)

Racul trăiește fiecare întâlnire cu prietenii ca pe o ședință de terapie gratuită. Fiind semn de apă guvernat de Lună, are emoții puternice și schimbătoare, iar acestea ies la iveală mai devreme sau mai târziu. De la un fost iubit care i-a rămas pe suflet, până la discuțiile tensionate cu familia, Racul poate divaga ore întregi, căutând mai degrabă un ascultător empatic decât un sfat. Pentru el, serile cu prietenii sunt ocazia perfectă de a lăsa garda jos și de a se elibera.

♍ Fecioară (22 august – 21 septembrie)

Când o Fecioară ajunge la brunch, are deja un inventar de povești pregătite. Traficul, parcarea sau persoana care i-a ocupat calea la supermarket devin subiecte savuroase de conversație. Guvernată de Mercur, Fecioara observă fiecare detaliu și simte nevoia să îl împărtășească. Chiar și reușitele devin prilej de „venting”: va relata pas cu pas cum a obținut o promovare, fără să lase loc de pauze. Pentru ea, discuțiile sunt un proces de clarificare interioară, dar și o ocazie de a-și colora întâlnirile cu prietenii.

♏ Scorpion (22 octombrie – 20 noiembrie)

Deși la prima vedere par misterioși și rezervați, Scorpionii abia așteaptă să se descarce. O conversație banală despre vreme poate aluneca rapid spre povești despre foști parteneri sau experiențe de acum zece ani. Influența lui Pluto, planeta transformărilor, îi face să sape adânc în propriile emoții și să le analizeze în detaliu. Iar compania prietenilor apropiați devine terenul ideal pentru aceste confesiuni. Niciun detaliu nu scapă atenției lor, iar fiecare discuție se transformă într-o analiză intensă și, de multe ori, captivantă.