Horoscop de weekend, 4 și 5 octombrie 2025: Nostalgie pentru Raci, șarm pentru Balanțe și emoții din trecut pentru Scorpioni

de Andreea Tiron    |    03 Oct 2025   •   13:00
Weekendul 4–5 octombrie 2025 este unul de reflecție și ajustare, cu lecții importante în dragoste, pași prudenți în bani și nevoia de mai multă grijă față de sănătate.

♈ Berbec

  • Dragoste: Weekendul aduce nevoie de echilibru în relații. Evită discuțiile aprinse și acordă mai multă atenție partenerului.

  • Bani: Ai tendința să cheltuiești pe plăceri de moment. Gândește-te de două ori înainte de a lua decizii financiare.

  • Sănătate: Oboseala se poate acumula. Odihna și mișcarea în aer liber îți fac bine.

♉ Taur

  • Dragoste: O întâlnire sau o discuție cu cineva din trecut poate reaprinde emoții. Alege cu inima, dar păstrează claritatea minții.

  • Bani: Este un moment bun pentru a revizui bugetul și a scăpa de cheltuieli inutile.

  • Sănătate: Ai grijă la alimentație – tentațiile dulci sau mesele târzii îți pot crea disconfort.

♊ Gemeni

♋ Rac

  • Dragoste: Weekendul aduce nostalgii și dor de siguranță emoțională. E un timp bun pentru discuții sincere în cuplu.

  • Bani: Atenție la cheltuieli pentru casă sau familie – unele pot fi amânate.

  • Sănătate: Posibile dureri de cap sau tensiune. Hidratează-te și odihnește-te.

♌ Leu

  • Dragoste: Relațiile se pot echilibra dacă eviți orgoliul. Sprijinul partenerului te va surprinde plăcut.

  • Bani: Se ivesc șanse de a recupera o sumă de bani sau de a primi un ajutor financiar.

  • Sănătate: Atenție la excese și la suprasolicitare – corpul îți cere o pauză.

♍ Fecioară

  • Dragoste: Ai tendința să fii critic cu partenerul. Mai bine concentrează-te pe gesturi de afecțiune.

  • Bani: O perioadă bună pentru a încheia socoteli vechi sau pentru a planifica o investiție.

  • Sănătate: Ai nevoie de relaxare activă – o plimbare lungă te ajută.

♎ Balanță

  • Dragoste: Venus îți aduce șarm și magnetism. Weekendul e prielnic pentru flirt sau pentru consolidarea relației.

  • Bani: Posibile mici câștiguri prin colaborări sau idei creative.

  • Sănătate: Ai nevoie de echilibru între odihnă și activitate fizică.

♏ Scorpion

  • Dragoste: Apar emoții din trecut, dar pot aduce claritate în prezent. Ai răbdare cu tine și cu partenerul.

  • Bani: Evită cheltuielile impulsive. Concentrează-te pe stabilitate.

  • Sănătate: Posibilă scădere de energie – dormi mai mult și evită suprasolicitarea.

♐ Săgetător

  • Dragoste: O discuție sinceră cu partenerul aduce apropiere. Dacă ești singur, weekendul e bun pentru întâlniri.

  • Bani: Ai șansa de a găsi inspirație pentru o sursă nouă de venit.

  • Sănătate: Atenție la articulații sau la micile accidentări dacă faci sport.

♑ Capricorn

  • Dragoste: Weekendul cere mai multă atenție și grijă față de persoana iubită. Evită să fii prea rece.

  • Bani: Este un moment bun pentru a încheia un proiect sau pentru a face ordine în documente financiare.

  • Sănătate: Ai nevoie de mai multă mișcare și aer curat.

♒ Vărsător

  • Dragoste: O discuție deschisă îți aduce liniște sufletească. Este un weekend bun pentru a face planuri de viitor în doi.

  • Bani: Apar oportunități legate de proiecte sau colaborări. Fii atent la detalii.

  • Sănătate: Posibile mici stări de nervozitate. Relaxarea și timpul cu prietenii te ajută.

♓ Pești

  • Dragoste: Ai nevoie de mai multă stabilitate emoțională. Weekendul aduce ocazia de a clarifica o situație neplăcută.

  • Bani: Atenție la cheltuieli pentru plăceri de moment – nu te lăsa prins de impulsuri.

  • Sănătate: Odihna și echilibrul emoțional sunt prioritare acum.

