de Vali Deaconescu    |    05 Oct 2025   •   14:00
Cei născuți în Mai: puterea de a fi bine cu tine însuți
Persoanele născute în luna mai au un dar rar: știu să fie împăcate cu ele însele și să transforme singurătatea în liniște interioară. Chiar dacă unii nu înțeleg această trăsătură și o confundă cu izolare, ea este de fapt o mare forță sufletească.

Cei născuți în mai nu se tem să petreacă timp cu ei înșiși și au învățat să fie propriii lor prieteni. Spre deosebire de alții, care simt neliniște în singurătate, acești nativi știu să găsească pace și claritate în momentele de tăcere. Această capacitate le oferă un echilibru profund și o maturitate aparte.

Mulți oameni subestimează valoarea de a fi bine cu tine însuți, dar pentru cei născuți în mai aceasta este o adevărată ancoră. Ei știu să facă diferența dintre solitudine și singurătate și reușesc să transforme liniștea personală într-o sursă de putere și înțelepciune.

Dacă te-ai născut în mai, amintește-ți că abilitatea ta de a fi la pace cu tine însuți este un dar neprețuit. Ea te ajută să îți păstrezi echilibrul și să radiezi stabilitate și către ceilalți.

