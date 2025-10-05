Horoscop săptămânal, 6 – 12 octombrie 2025: Energie proaspătă și Lună Plină în Berbec

Pe 7 octombrie are loc Luna Plină în Berbec, un moment puternic, guvernat de Marte, care ne împinge să ne eliberăm din blocaje și să mergem mai departe. Pe 8 octombrie Luna intră în Taur, iar pe 10 octombrie trece în Gemeni, aducând claritate în relații și discuții importante.

Berbec

Luna Plină îți luminează drumul și îți arată cât ai crescut în ultima perioadă. Este momentul să îți onorezi progresul și să aduci mai multă maturitate în relații. Spre weekend, energia Gemenilor îți stimulează comunicarea și spontaneitatea.

Taur

Ai ocazia să te detașezi de stres și să îți pui sănătatea și echilibrul pe primul plan. Mijlocul săptămânii te pune în centrul atenției, iar relațiile sociale se intensifică. Ai grijă doar la impulsivitatea din cuvinte sau acțiuni.

Gemeni

Luna Plină te face să reflectezi la prietenii și relațiile care te-au susținut în ultima vreme. Vei simți recunoștință pentru oamenii care îți aduc energie pozitivă. În weekend, Luna în semnul tău îți dă elan creativ și inspirație.

Rac

Îți analizezi realizările și modul în care ai evoluat ca lider. Ești mai motivat ca oricând să îți construiești succesul profesional sau academic. Mijlocul săptămânii îți aduce dorința de explorare, iar weekendul preferi să-l petreci acasă, în intimitate.

Leu

Energia Lunii Pline îți aduce curaj și inspirație. Ai șansa să îți dezvolți abilitățile și să înveți lucruri noi. Spre finalul săptămânii, viața socială se intensifică și atragi atenția celor din jur prin carismă.

Fecioară

Luna Plină te ajută să îți descoperi puterea și să îți afirmi potențialul. Este timpul să folosești ceea ce ai învățat în ultimele luni. Mijlocul săptămânii îți oferă un răgaz pentru odihnă, iar weekendul te readuce în acțiune.

Balanță

Este momentul să aduci echilibru în relațiile tale. Ai șansa să construiești baze solide în viața de cuplu, dar și să înveți să fii mai independent. Weekendul te încarcă de încredere și curaj.

Scorpion

Mercur în semnul tău îți oferă claritate și ușurință în exprimare. Este perioada perfectă pentru planuri și colaborări. Mijlocul săptămânii îți aduce răbdare și mai multă deschidere în iubire, iar spre weekend vei fi atent la bani și planuri financiare.

Săgetător

Luna Plină activează dorințele tale amoroase și îți readuce optimismul. Midweek gestionezi mai ușor situațiile tensionate de la serviciu, iar weekendul vine cu șanse de socializare și posibile întâlniri interesante.

Capricorn

Atenția ta se îndreaptă spre casă și familie, dar și spre stabilitatea carierei. Vezi clar unde e nevoie de consolidare. Mijlocul săptămânii aduce mai mult romantism, iar weekendul claritate în proiectele personale.

Vărsător

Îți analizezi relațiile profesionale și modul în care comunici cu ceilalți. Vei simți nevoia de schimbare și vei fi mai deschis emoțional. Spre weekend, Luna în Gemeni te ajută să îți exprimi sentimentele cu mai multă ușurință.

Pești

Luna Plină îți oferă energie și determinare să preiei controlul. Este o perioadă de revitalizare și încredere în propriile forțe. Mijlocul săptămânii îți stimulează creativitatea și socializarea, iar weekendul te găsește activ și productiv în plan domestic.