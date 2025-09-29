Horoscop Tarot 29 septembrie – 5 octombrie 2025: Zodia ta și lecția săptămânii

Luna intră în Capricorn și avem faza de Prim Pătrar, ceea ce ne pregătește pentru Luna Plină de săptămâna viitoare. Este momentul perfect să ne setăm intențiile pe termen scurt, mai ales în zona profesională și a carierei.

În tarot, cartea colectivă a săptămânii este Judecata (Judgement) – un semnal că trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru acțiunile noastre și să privim cu luciditate consecințele. Este o perioadă excelentă pentru introspecție, pentru a îmbunătăți ceea ce nu funcționează și pentru a lua decizii conștiente.

Iată ce spun cărțile de tarot pentru fiecare zodie în parte:

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Cartea săptămânii: Regina de Spade, inversată

Ai multă energie și putere de influență, iar acest lucru poate trezi admirație, dar și teamă în jurul tău. În această săptămână, fii atent la relațiile tale – apar posibili „dușmani ascunși” dacă nu pui limite clare.

Sfat: Stabilește granițe sănătoase, protejează-ți timpul și energia. Cere sprijinul celor de încredere atunci când ai nevoie.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Cartea săptămânii: Nouă de Bâte, inversată

Este o săptămână productivă, în care îți duci la capăt proiectele importante. Fii însă atent să nu te suprasoliciți – corpul tău are nevoie de odihnă.

Sfat: Ascultă-ți corpul și ia pauze. Prima Lună în Capricorn te poate inspira să planifici o călătorie sau să te gândești la schimbări de perspectivă.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Cartea săptămânii: Cinci de Bâte, inversată

Este timpul să lași conflictele în urmă și să clarifici neînțelegerile. O discuție sinceră cu cineva drag poate restabili armonia.

Sfat: Acceptă compromisurile constructive. Energia acestei săptămâni favorizează împăcarea și relansarea relațiilor tensionate.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Cartea săptămânii: Marea Preoteasă

Ai nevoie de mai multă liniște și introspecție. Faza de Prim Pătrar în sectorul relațiilor îți cere să asculți mai mult vocea interioară.

Sfat: Acordă-ți momente de relaxare zilnică. Ai grijă de tine, nu doar de ceilalți.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Cartea săptămânii: Nouă de Săbii, inversată

Este timpul să-ți prioritizezi sănătatea emoțională și mentală. Poți simți nevoia să înfrunți situații pe care le-ai amânat.

Sfat: Lucrează la problemele care îți aduc stres și caută soluții practice. Posibile vești bune legate de bani îți pot aduce liniște.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Cartea săptămânii: Regele de Spade, inversat

Ai șansa să-ți regândești obiectivele și să transformi ceea ce iubești într-un proiect serios. Ai grijă la conflictele de putere și evită discuțiile tensionate.

Sfat: Focalizează-te pe ceea ce contează pentru tine și elimină influențele negative.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Cartea săptămânii: Cavalerul de Bâte

Această săptămână aduce energie pentru a face schimbări în casă și pentru a-ți reevalua stilul de viață.

Sfat: Ia în calcul călătorii scurte sau ajustări în rutină care să-ți ofere mai mult timp pentru familie.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Cartea săptămânii: Nouă de Monede, inversată

Este săptămâna discuțiilor serioase, posibil legate de bani. Fii atent la cheltuieli și la felul în care îți gestionezi resursele.

Sfat: Fă planuri financiare clare și cere sfaturi profesionale dacă e nevoie.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Cartea săptămânii: Opt de Monede, inversat

Ai energie pentru a munci, dar rezultatele pot întârzia dacă nu îți organizezi timpul corect.

Sfat: Revizuiește-ți strategia și nu ezita să o iei de la capăt dacă este necesar.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Cartea săptămânii: Șase de Cupe, inversată

Primul Pătrar în zodia ta te ajută să te concentrezi pe obiectivele personale și profesionale.

Sfat: Renunță la atașamentele vechi care nu te mai ajută și setează-ți ținte realiste pentru viitor.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Cartea săptămânii: Pajul de Monede, inversat

Ai ocazia să vezi ce te ține pe loc. Identifică obiceiurile care te sabotează și renunță la ele.

Sfat: Nu amâna sarcinile importante. Începe ziua cu lucrurile care contează cel mai mult.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Cartea săptămânii: Împărăteasa

Săptămâna aceasta e despre prietenie și conexiuni sociale. E un moment bun să planifici ieșiri, întâlniri și să creezi ceva frumos.

Sfat: Canalizează-ți energia creativă în activități care îți aduc bucurie și hrănesc relațiile cu cei dragi.