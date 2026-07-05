Horoscop tarot, 6–12 iulie 2026: Mesajele cărților pentru toate zodiile

Într-o perioadă în care Neptun își începe retrogradarea în Berbec pe 7 iulie, iar Mercur este deja retrograd, lucrurile nu vor merge întotdeauna conform planului. Tocmai de aceea, tarotul recomandă să ai încredere în instinctele tale și să nu te grăbești să tragi concluzii.

Berbec – Patru de Cupe

În această săptămână începi să privești cu alți ochi un obiectiv pentru care ai muncit mult.

Retrogradarea lui Neptun te determină să te întrebi dacă direcția pe care ai ales-o mai este cea potrivită. Nu înseamnă că trebuie să renunți la visurile tale, ci doar că poate exista o cale mai bună pentru a le atinge.

Taur – Regele de Monede

Ești unul dintre cei mai stabili nativi ai săptămânii.

Cartea Regele de Monede vorbește despre succes, prosperitate și maturitate. În timp ce cei din jur se confruntă cu incertitudini, tu rămâi calm și devii un sprijin important pentru ceilalți.

Atitudinea ta responsabilă nu va trece neobservată.

Gemeni – Opt de Spade

Mintea ta tinde să complice lucrurile mai mult decât este necesar.

Mercur retrograd îți poate amplifica tendința de a analiza excesiv conversații și situații din trecut. Dacă ceva te frământă, notează-ți gândurile și lasă timpul să îți ofere răspunsurile.

Nu lua decizii importante sub impulsul momentului.

Rac – Asul de Cupe

Fiind sezonul tău astrologic, emoțiile sunt mai intense decât de obicei.

Asul de Cupe te încurajează să îți accepți sentimentele și să nu le reprimi. Unele răni vechi revin în atenție, dar nu pentru a te răni din nou, ci pentru a te ajuta să le vindeci definitiv.

Tot ceea ce procesezi acum va reprezenta baza unui nou început.

Leu – Șase de Bâte

Cartea succesului apare exact în momentul potrivit.

Odată cu ieșirea lui Venus din zodia ta și intrarea în Fecioară, primești recunoașterea pe care o meriți pentru un efort pe care ai crezut că nimeni nu l-a observat.

Este o săptămână în care aprecierea venită din partea celorlalți îți redă încrederea.

Fecioară – Împărăteasa

Prosperitate, dezvoltare și abundență sunt cuvintele-cheie ale săptămânii.

Venus intră în zodia ta și îți amplifică farmecul personal. Oamenii încep să te privească diferit, iar energia pe care o transmiți atrage oportunități fără să fie nevoie să forțezi lucrurile.

Fii autentic și lasă lucrurile să vină natural.

Balanță – Dreptatea

Pentru a doua săptămână consecutivă, cartea Dreptatea îți transmite același mesaj.

O decizie importantă luată recent începe să producă efecte. Chiar dacă retrogradarea lui Neptun poate crea confuzie, dacă simți că ai ales corect, nu ai motive să te răzgândești.

Încrederea în propriile valori este cea mai bună busolă.

Scorpion – Șapte de Cupe

Aceasta poate fi una dintre cele mai dificile săptămâni pentru luarea deciziilor.

Șapte de Cupe avertizează că nu toate oportunitățile sunt ceea ce par.

Înainte de a accepta o ofertă sau de a face o alegere importantă, întreabă-te dacă reacționezi la fapte sau la emoții. Claritatea vine doar atunci când separi realitatea de presupuneri.

Săgetător – Cavalerul de Bâte (inversat)

Ai multă energie și entuziasm, însă tarotul îți recomandă prudență.

Retrogradarea lui Neptun îți oferă inspirație, dar Mercur retrograd face ca începuturile să fie mai dificile.

Planifică atent fiecare pas și evită deciziile impulsive.

Capricorn – Pajul de Monede

O situație pe care o considerai încheiată revine în atenția ta.

Poate fi vorba despre o problemă din familie sau din relația de cuplu care necesită o nouă discuție.

Deși nu îți place să reiei aceleași subiecte, această conversație poate aduce soluții și clarificări importante.

Vărsător – Carul

Cineva ar putea încerca să te convingă că obiectivele tale sunt prea greu de atins.

Carul este însă o confirmare că mergi în direcția potrivită.

Nu permite îndoielilor sau opiniilor altora să îți schimbe traseul. Perseverența va fi răsplătită.

Pești – Spânzuratul

Retrogradarea lui Neptun îți schimbă complet perspectiva asupra unei situații.

Spânzuratul îți recomandă să nu forțezi rezultatele și să lași lucrurile să se așeze în ritmul lor.

Până la sfârșitul săptămânii vei înțelege că ceea ce părea un blocaj era, de fapt, începutul unei schimbări benefice.