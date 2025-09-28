Horoscop tarot, Octombrie 2025: Energia stelei inversate și previziuni complete pentru toate zodiile

Colectiv, energia lunii este reprezentată de Steaua inversată, o carte care ne amintește că putem simți uneori că lucrurile nu merg în direcția dorită, că drumul e greu și ne lipsește speranța. Însă aceasta nu este o invitație la pesimism, ci la curaj și la deschidere. Chiar și în momentele tensionate, suntem mai puternici decât problemele noastre.

Iată ce spun cărțile de tarot pentru fiecare zodie:

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Cartea lunii: Pajul de Monede (inversat)

Octombrie te provoacă să rămâi cu picioarele pe pământ și să gestionezi cu răbdare obstacolele. Pot apărea întârzieri la locul de muncă, probleme tehnice sau bugetare. Încearcă să vezi aceste situații ca oportunități de învățare și de creștere personală.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Cartea lunii: Șase de Săbii (inversat)

Este luna în care relațiile, parteneriatele și comunicarea vor fi în centrul atenției. S-ar putea să apară temeri sau suspiciuni, dar acestea pot deveni lecții valoroase dacă le abordezi cu vulnerabilitate și sinceritate. Scrie, meditează, caută mentori.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Cartea lunii: Patru de Cupe

Este timpul să ieși din rutină și să îți lărgești orizonturile. Poți deveni mai critic cu tine, dar acest proces te va ajuta să îți găsești direcția profesională. Oportunități de cross-training sau proiecte noi îți pot aduce recunoaștere și respect.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Cartea lunii: Șapte de Cupe (inversat)

Claritățile apar în viața ta emoțională. Vei vedea cu mai multă obiectivitate ceea ce nu funcționează într-o relație sau într-o situație profesională și vei lua decizii înțelepte. Ai curajul să spui ce ai pe suflet.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Cartea lunii: Pajul de Cupe

Este o lună plină de emoții pozitive și de creștere interioară. Explorează-ți rădăcinile, ocupă-te de familie și comunitate, și lasă-ți copilul interior să se bucure de viață. Chiar și schimbările de look îți pot aduce un suflu nou.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Cartea lunii: Regina de Cupe (inversată)

Ai nevoie de introspecție și auto-îngrijire. Ascultă-ți intuiția și evită să te supraîncarci cu sarcini. Fă-ți timp pentru relaxare, plimbări, răsfăț personal și discuții de suflet cu cei dragi.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Cartea lunii: Lumea

Norocul este de partea ta, mai ales în zona financiară. Este o perioadă ideală pentru a-ți extinde rețeaua profesională și a construi parteneriate. Ai grijă să separi viața personală de cea profesională pentru a păstra echilibrul.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Cartea lunii: Spânzuratul (inversat)

Este timpul să pui pe primul loc nevoile tale. Poate fi luna în care decizi să închei un parteneriat sau să faci un pas înainte pe cont propriu. Renunță la amânări și ia deciziile care te eliberează.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Cartea lunii: Opt de Săbii

Ai tendința să te autocritici, dar nu tot ce simți este realitate. Învață să îți temperezi fricile și să vezi progresele făcute. Creșterea spirituală este tema centrală, iar până la finalul lunii vei descoperi că poți face față noilor provocări.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Cartea lunii: Cavalerul de Bâte

Ai energie și motivație să îți urmezi visurile. Pot apărea călătorii, fie de plăcere, fie profesionale, care te vor încărca pozitiv. Profită de ocazii pentru a socializa și a investi în proiecte ce îți aduc satisfacție.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Cartea lunii: Asul de Cupe

Luna iubirii pentru tine. Atragi oameni, proiecte și oportunități spre tine cu ușurință. Este o perioadă a recunoștinței și a reconectării cu bucuria de a trăi. Implică-te în cauze caritabile sau ajută prieteni aflați în nevoie.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Cartea lunii: Turnul (inversat)

Octombrie aduce schimbări bruște, dar acestea au scopul de a-ți face loc pentru ceva mai bun. Fii flexibil și pregătește planuri de rezervă pentru călătorii și întâlniri. Problemele se rezolvă mai repede decât apar.