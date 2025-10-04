Săptămâna adevărului: Super Luna în Berbec aduce decizii finale între 6–12 octombrie 2025

Tarotul confirmă această transformare prin cartea colectivă a săptămânii: Împăratul (The Emperor) — simbolul puterii, disciplinei și al controlului asupra propriei vieți.

Aceasta este perioada perfectă pentru a renunța la ce nu-ți mai servește și pentru a recâștiga încrederea în forțele tale. Luna Plină în Berbec luminează zonele legate de curaj, inițiativă și decizii ferme.

Ritual recomandat: curăță-ți pachetul de tarot la lumina lunii, lasă-l afară pentru câteva ore și folosește energia lunară pentru a-ți seta intențiile. Poți umple un bol cu apă pentru a capta lumina Lunii Pline – bea din el dimineața următoare pentru a absorbi energia de început și curaj.

Pe parcursul săptămânii, zilele de luni și marți sunt potrivite pentru introspecție și vindecare, iar în weekend vei simți nevoia de liniște și procesare emoțională.

Hai să vedem ce îți rezervă tarotul pentru această săptămână, în funcție de zodie:

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Cartea săptămânii: Regele de Monede

Este timpul să-ți revendici succesul și stabilitatea. Super Luna în zodia ta îți oferă șansa unui nou început, dar și claritatea de a elimina obstacolele. Fii concentrat pe carieră și pe deciziile care îți pot aduce prosperitate pe termen lung.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Cartea săptămânii: Pajul de Săbii (întors)

Simți că e momentul să spui lucrurilor pe nume. Luna Plină aduce încheieri și conversații dificile, dar necesare. Pregătește-ți argumentele și exprimă-te clar — adevărul îți va aduce libertate.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Cartea săptămânii: Trei de Cupe

Vei simți nevoia de conexiune, prietenie și bucurie. Ai grijă totuși să menții echilibrul între timpul petrecut cu ceilalți și timpul dedicat propriei vindecări.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Cartea săptămânii: Zece de Bâte (întors)

E momentul să renunți la poveri inutile. Delegă, respiră și eliberează-te de stresul care nu îți aparține.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Cartea săptămânii: Șapte de Bâte (întors)

Simți oboseala acumulată? Ia o pauză și pune-ți nevoile pe primul loc. Luna Plină îți cere să-ți resetezi energia înainte de următorul pas mare.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Cartea săptămânii: Trei de Monede

Colaborarea îți aduce succesul. Acceptă sprijinul prietenilor și colegilor. Nu trebuie să faci totul singur.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Cartea săptămânii: Turnul (întors)

O perioadă de haos se încheie. E timpul să reconstruiești cu înțelepciune. Învață din trecut și pășește spre o nouă etapă.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Cartea săptămânii: Împărăteasa

Răsfață-te și ai grijă de tine. Luna Plină activează vindecarea și acceptarea propriului corp. Frumusețea vine din interiorul tău.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Cartea săptămânii: Judecata

E momentul să te ridici și să alegi bucuria. Urmează-ți intuiția și fă pașii necesari pentru a-ți îndeplini visurile.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Cartea săptămânii: Cavalerul de Cupe

Familia și emoțiile tale sunt în prim-plan. Nu te teme să spui ce simți — vulnerabilitatea este noua ta putere.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Cartea săptămânii: Șase de Bâte

Recunoaștere publică și validare! Fii mândru de progresul tău, chiar dacă drumul a fost greu.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Cartea săptămânii: Steaua

Finanțele și speranța renasc. Ai încredere în viitorul tău și evită deciziile impulsive. O perioadă excelentă pentru planuri de prosperitate.