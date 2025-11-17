Horoscop zilnic, 18 noiembrie 2025: Taurii sunt nerăbdători, iar Balanțele trebuie să evite cheltuielile

Berbec

Mercur retrograd revine astăzi în sectorul intimității tale, iar până pe 11 decembrie te poate face să reiei discuții sau dileme pe care le considerai încheiate. Până pe 29 noiembrie, când retrogradarea se termină, este posibil să revizuiești chestiuni legate de bani, împărțirea responsabilităților sau dinamica puterii într-o relație. Privește lucrurile dintr-un unghi nou. Astăzi eviți deciziile impulsive și încearcă să nu sari imediat în apărarea cuiva.

Taur

Mercur retrograd se întoarce în zona parteneriatelor, iar o chestiune relațională poate reapărea pentru clarificare. Până pe 29 noiembrie, comunicarea poate fi ambiguă, iar angajamentele greu de stabilit. Pe termen lung însă, întârzierile te ajută să vezi lucrurile mai limpede. Astăzi pot apărea tensiuni cauzate de nerăbdare — ai grijă la așteptările din relațiile de prietenie.

Gemeni

Mercur, planeta ta guvernatoare, retrogradează înapoi în sectorul muncii și sănătății. În următoarele zile poți descoperi informații lipsă sau proiecte care necesită corecturi. Retrogradarea îți dă șansa să rezolvi altfel probleme vechi. Astăzi evită să accelerezi lucrurile — nu toate deciziile trebuie luate pe loc.

Rac

Mercur retrograd reintră în sectorul iubirii, creativității și copiilor. Comunicarea în aceste zone poate fi mai delicată până pe 29 noiembrie. E posibil să revii la o discuție mai veche sau la un proiect creativ abandonat. Nu te grăbi să tragi concluzii. Azi evită suprasolicitarea — te poți simți generos, dar și tentat să faci prea mult.

Leu

Mercur retrograd intră din nou în sectorul casei și familiei, unde va rămâne până pe 11 decembrie. Până pe 29 noiembrie, pot apărea discuții neclare, mici haosuri casnice sau probleme de organizare. Este o perioadă bună pentru a reface planuri, nu pentru a lua decizii definitive. Azi poate apărea o stare de frustrare — mergi în ritmul tău.

Fecioară

Mercur retrograd revine în zona comunicării, iar mesajele pot fi distorsionate, întârzierile frecvente, iar detaliile ușor de scăpat. Este însă un moment ideal să revezi proiecte, cursuri sau informații mai vechi. După 29 noiembrie, lucrurile se limpezesc. Azi poți simți o dorință puternică de a acționa, dar fără un plan clar riști doar agitație.

Balanță

Mercur retrograd intră în sectorul finanțelor personale. Până la finalul lunii, evită achizițiile mari și analizează cheltuielile. Poți corecta o decizie financiară recentă. După 29 noiembrie vine claritatea. Azi acordă timp planurilor pe termen lung.

Scorpion

Mercur retrograd revine în semnul tău, făcând ca planurile personale să stagneze sau să necesite ajustări. Nu forța concluziile — ai nevoie de timp pentru claritate. Acum este momentul să-ți cunoști mai profund dorințele. Ai energie, dar folosește-o cu măsură.

Săgetător

Mercur retrograd se mută în zona subconștientului, accentuând introspecția și nevoia de retragere. Deciziile mari trebuie amânate până după 29 noiembrie. Poți reveni asupra unor proiecte sau decizii recente. Azi presiunea poate fi mare — fă pauze când simți nevoia.

Capricorn

Mercur retrograd reintră în sectorul prietenilor și proiectelor de viitor. Pot apărea neînțelegeri, întârzieri sau reevaluări ale unor planuri. După 29 noiembrie, lucrurile se clarifică. Astăzi evită deciziile rapide — pot fi influențate de impulsuri.

Vărsător

Mercur retrograd revine în sectorul carierei și imaginii publice. Până pe 29 noiembrie, verifică cu atenție informațiile înainte de a le comunica. Poți revizui un proiect profesional important. Azi ai grijă la cheltuieli impulsive sau decizii pripite.

Pești

Mercur retrograd se întoarce în sectorul studiilor, al călătoriilor și al planurilor pe termen lung. Sunt posibile revizuiri ale unor decizii recente. Este o perioadă ideală pentru a reevalua, nu pentru a finaliza. Azi riști să exagerezi sau să te supraîncarci, deci alege cu grijă ce îți asumi.