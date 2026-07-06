Horoscopul dragostei, 6–12 iulie 2026: Mercur retrograd provoacă tensiuni în cuplu

În plus, Neptun intră în retrogradare pe 7 iulie, favorizând introspecția și reevaluarea sentimentelor, iar Venus intră în Fecioară pe 9 iulie, schimbând modul în care ne exprimăm iubirea.

Berbec

Farmecul tău este la cote maxime până pe 9 iulie, iar astrele favorizează flirtul și noile începuturi. Profită de această perioadă pentru a-ți exprima sentimentele.

Taur

Îți dorești mai multă stabilitate în dragoste, însă Mercur retrograd poate crea neînțelegeri. Evită certurile și nu readuce în discuție conflicte din trecut.

Gemeni

Ai energie și încredere, dar este important să îți controlezi impulsivitatea. Renunță la resentimente și spune doar ceea ce simți cu adevărat.

Rac

Îți analizezi relația și emoțiile mai mult ca de obicei. Nu lăsa temerile să îți influențeze deciziile, iar după 9 iulie vei găsi mai mult echilibru.

Leu

Ești una dintre cele mai atrăgătoare zodii ale săptămânii. Venus și Jupiter îți amplifică șansele în iubire și pot aduce întâlniri importante.

Fecioară

Venus intră în zodia ta pe 9 iulie și îți aduce un plus de magnetism. Dacă ești singur, există șanse mari să cunoști o persoană specială.

Balanță

Prima parte a săptămânii este favorabilă socializării. După 9 iulie vei simți nevoia de liniște și de clarificări în plan sentimental.

Scorpion

Reflectezi mai mult la viitorul relației tale. Analizează situațiile cu calm și evită să complici lucrurile prin suspiciuni inutile.

Săgetător

Este momentul să te întrebi dacă relația în care te afli merge în direcția dorită. Dacă simți că trebuie făcută o schimbare, vei avea curajul să o faci.

Capricorn

Mercur retrograd poate readuce în prim-plan o fostă iubire sau probleme mai vechi de cuplu. Gândește bine înainte de a redeschide capitole încheiate.

Vărsător

Până pe 9 iulie, relațiile sunt avantajate și poți consolida o legătură importantă. După această dată, intimitatea și apropierea emoțională devin prioritare.

Pești

Neptun retrograd te face să îți analizezi mai atent sentimentele. Evită neînțelegerile și nu transforma problemele mărunte în conflicte serioase.

Săptămâna 6–12 iulie 2026 îi încurajează pe nativi să comunice cu sinceritate, să evite deciziile luate la nervi și să privească relațiile cu mai mult realism. Deși Mercur retrograd poate aduce confuzii, Venus în Fecioară favorizează gesturile simple, grija față de partener și consolidarea legăturilor autentice.