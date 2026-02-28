Horoscopul dragostei: Primăvara aduce iubire pentru 5 zodii, în martie 2026

A te abandona procesului nu înseamnă să te sacrifici sau să-ți ignori nevoile. Înseamnă să lași deoparte controlul asupra rezultatului și să ai încredere că vei ajunge exact acolo unde îți este menit. De cele mai multe ori, confuzia se amplifică atunci când forțăm lucrurile sau încercăm să menținem o poveste care nu mai este autentică. Claritatea apare când renunțăm.

Mercur rămâne retrograd în Pești până pe 20 martie, ziua care marchează intrarea Soarelui în Berbec, Anul Nou astrologic și Echinocțiul de Primăvară. Până atunci, martie este despre răbdare și înțelegere; după 20 martie, apare încrederea în sine și dorința de a merge înainte.

1) Fecioară

Acordă-ți timp. Din 2023, relațiile tale au fost supuse unor teste serioase. Odată cu ieșirea lui Saturn din Pești (13 februarie), presiunea începe să se ridice, iar martie 2026 aduce o îmbunătățire clară. Totuși, procesarea e esențială. Lasă retrogradarea lui Mercur să-ți aducă insight-uri fără să te grăbești spre concluzii finale. Reconectarea e posibilă, dar cere răbdare și acceptare.

2) Pești

Ești făcut pentru iubire. După ani în care ai învățat responsabilitatea emoțională, dacă relația ta a rezistat, e un semn puternic că e autentică. Eclipsa și Luna Plină din Fecioară (3 martie) te ajută să înțelegi direcția corectă, însă păstrează ritmul lent până când Mercur revine direct (20 martie). Cu cât te înțelegi mai bine pe tine, cu atât relația ta crește mai frumos.

3) Balanță

Ai încredere în inimă. Intrarea lui Venus în Berbec (6 martie) reactivează casa iubirii și aduce apropiere, compromis și claritate. Deși Mercur retrograd încă solicită reflecție, această perioadă te ajută să vezi ce înseamnă o iubire sănătoasă. Până la finalul lunii, tensiunile se pot dizolva prin dialog sincer.

4) Capricorn

Permite-ți să crești. Pe 10 martie, Jupiter staționează direct în Rac, semn care guvernează relațiile tale. După luni de introspecție, lucrurile încep să se miște din nou. Creșterea emoțională cere vulnerabilitate, dar recompensa este apropierea autentică. Onorează-ți dorințele și acceptă oportunitățile care te ajută să evoluezi în cuplu.

5) Scorpion

Alege pacea. Din 2018, lecțiile iubirii au fost intense și imprevizibile. Finalul ciclului aduce o revelație: iubirea nu trebuie să fie haotică. Odată cu intrarea lui Venus în Taur (30 martie), criteriul devine clar — persoana cu care construiești trebuie să aducă liniște, nu dramă. Relațiile se îmbunătățesc când alegi stabilitatea emoțională.