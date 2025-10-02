x close
Horoscopul iubirii: Pasiune și relații noi în Octombrie 2025

de Andreea Tiron    |    02 Oct 2025   •   13:00
Horoscopul iubirii: Pasiune și relații noi în Octombrie 2025

Află horoscopul dragostei pentru octombrie 2025. Previziuni complete pentru fiecare zodie: surprize romantice, pasiune și începuturi noi.

Horoscop dragoste octombrie 2025 pentru fiecare zodie

  • ♈ Berbec – Luna plină din 6 octombrie aduce un nou început în iubire. Evită zilele 11-13, dar bucură-te de energia pozitivă a Lunii Noi din 21 octombrie.

  • ♉ Taur – Marte și Mercur aduc intensitate și discuții serioase în relații. Venus în Balanță aduce romantism și oportunități.

  • ♊ Gemeni – Energia devine mai romantică după 13 octombrie, când Venus intră în Balanță. Luna Nouă pe 21 aduce un moment memorabil în iubire.

  • ♋ Rac – Marte în Scorpion activează sectorul iubirii. Ziua de 8 octombrie este excelentă pentru dragoste. Finalul lunii promite intimitate și conexiuni puternice.

  • ♌ Leu – Luna Plină din Berbec îți oferă curajul de a face un pas important. Relațiile se stabilizează după 13 octombrie.

  • ♍ Fecioară – Venus te face carismatic până pe 12, apoi energia se mută spre parteneriate. Evită 11-13 octombrie pentru decizii majore.

  • ♎ Balanță – Luna este a ta! Venus intră în zodia ta pe 13, iar Luna Nouă din 21 e un moment de resetare romantică.

  • ♏ Scorpion – Soarele intră în zodia ta pe 22. Marte și Venus îți aduc intensitate, magnetism și șanse uriașe în dragoste.

  • ♐ Săgetător – Luna Plină din 6 octombrie aduce pasiune. Luna Nouă pe 21 poate fi cea mai romantică a anului pentru tine.

  • ♑ Capricorn – Jupiter îți aduce noroc în dragoste. După 13 octombrie, relațiile devin mai calde și mai romantice.

  • ♒ Vărsător – Octombrie favorizează escapadele romantice și discuțiile profunde. Luna Nouă pe 21 aduce un moment special în relații.

  • ♓ Pești – Jupiter îți susține dragostea, iar Venus activează intimitatea. Finalul lunii aduce emoții intense și apropiere.

horoscopul dragostei horoscop octombrie 2025
