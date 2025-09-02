Horoscopul iubirii: Transformări majore în dragoste în săptămâna 2–7 Septembrie 2025

Săptămâna 2–7 septembrie 2025 aduce schimbări majore în plan afectiv pentru fiecare semn zodiacal.

Saturn reintră în Pești pe 1 septembrie, punând accent pe introspecție, finaluri și pregătirea pentru noi începuturi.

Mercur intră în Fecioară pe 2 septembrie: gândire mai logică, comunicare clară, dar și riscul de a deveni prea critic sau perfecționist.

7 septembrie marchează prima eclipsă de toamnă – o eclipsă totală de Lună în Pești, ce scoate la lumină adevăruri ascunse și poate aduce schimbări neașteptate în relații.

♈ Berbec

Venus îți activează casa iubirii și aduce mai multă pasiune în viața ta socială. Saturn retrograd îți cere introspecție: ce emoții ascunse te împiedică să fii pe deplin fericit? Eclipsa din 7 septembrie te pune față în față cu cele mai profunde sentimente.

♉ Taur

Săptămâna aceasta vine cu dorință de distracție și flirt. Mercur în Fecioară îți luminează zona iubirii, făcându-te mai deschis la romantism. Eclipsa din 7 septembrie activează zona prietenilor și a socializării – o perioadă bună pentru noi conexiuni sau pentru a întâlni pe cineva special.

♊ Gemeni

Retrogradarea lui Uranus te face să reanalizezi relațiile actuale. Marte în Balanță te împinge să acționezi în dragoste, să ridici miza sau să oficializezi ceva. Venus în Leu îți menține energia jucăușă și îți deschide calea spre conversații intense cu persoana iubită.

♋ Rac

Jupiter în semnul tău îți crește șarmul și încrederea. Este o săptămână perfectă pentru socializare și întâlniri. Saturn în Pești aduce o notă de nostalgie și posibilitatea de a te reconecta cu cineva din trecut.

♌ Leu

Venus în semnul tău te face irezistibil și atragi oameni ca un magnet. Spre weekend, atenție la discuții tensionate sau la probleme legate de bani. Per total, ești într-o perioadă în care strălucești și poți atrage atenția pe care o dorești.

♍ Fecioară

Saturn retrograd îți arată unde există dezechilibre în relațiile tale. Mercur intră în semnul tău și îți dă puterea de a vorbi clar despre ceea ce contează. Eclipsa din 7 septembrie aduce un moment de cotitură pe axa relațiilor – unele legături se vor întări, altele pot ajunge la final.

♎ Balanță

Venus te apropie de prieteni și persoane dragi, făcând loc pentru întâlniri plăcute. Mercur în Fecioară te încurajează să ai grijă de tine și de cei din jur prin gesturi practice. Finalul săptămânii e perfect pentru a petrece timp cu cineva special sau chiar pentru o întâlnire nouă.

♏ Scorpion

Saturn revine în casa iubirii și poate readuce în prim-plan o persoană din trecut. Venus în Leu te invită să trăiești cu pasiune și să te bucuri de romantism. Eclipsa din 7 septembrie îți energizează zona iubirii și promite momente intense.

♐ Săgetător

Saturn te face să te gândești mai mult la stabilitate și la fundamentul relațiilor tale. Poți avea conversații despre viitor și despre planuri pe termen lung. Venus în Leu favorizează escapadele romantice și călătoriile cu persoana iubită.

♑ Capricorn

Jupiter în casa relațiilor îți aduce sprijin și șanse noi în dragoste. Saturn în Pești întărește comunicarea și îți oferă claritate emoțională. Venus în casa intimității aprofundează legăturile existente sau creează contexte pentru conexiuni puternice.

♒ Vărsător

Venus îți activează casa parteneriatului și aduce armonie în relații. Saturn retrograd în casa valorilor personale te face să reflectezi la stima de sine și la ceea ce meriți cu adevărat. Eclipsa din 7 septembrie îți luminează dorințele profunde.

♓ Pești

Ești în centrul atenției datorită eclipsei din semnul tău. Aceasta deschide un nou capitol în relații și în modul în care te raportezi la partener. Mercur în Fecioară stimulează dialogurile sincere, iar Jupiter în casa iubirii aduce ocazii romantice și momente de bucurie.