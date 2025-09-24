Horoscopul lunii octombrie 2025: Luna Plină în Berbec și sezonul Scorpionului ne pregătesc pentru o transformare profundă

După agitația eclipsei de luna trecută, intrăm într-o perioadă în care ne regăsim forța interioară, mai ales odată cu Luna Plină din Berbec din 7 octombrie, care ne aprinde curajul și ne provoacă să ne ridicăm la înălțimea propriilor idealuri.

Începem luna în energia echilibrată a Balanței, dar pe 23 octombrie pășim în sezonul Scorpionului – o perioadă mai profundă, în care adevărurile ascunse ies la suprafață, iar transformarea devine inevitabilă.

Date importante în octombrie:

14 octombrie: Venus intră în Balanță – relațiile, eleganța și armonia primesc un refresh

21 octombrie: Lună Nouă în Balanță – un moment excelent pentru intenții legate de parteneriate

22 octombrie: Neptun intră în retrogradare în Pești – confuzia poate crește, dar și intuiția se ascuțește

♈ Berbec

Luna Plină din 7 octombrie te scoate din orice stagnare și îți redă energia. Este momentul să îți scrii propriul scenariu în relații și să decizi cine îți aprinde cu adevărat focul.

Citește pe Antena3.ro Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională

♉ Taur

Venus, planeta ta guvernatoare, îți face luna mai ușoară, mai armonioasă. Rutina devine mai plăcută, iar Luna Nouă scoate în evidență oportunități legate de resurse comune și parteneriate.

♊ Gemeni

Șarmul tău atinge cote maxime. Conversațiile curg ușor, iar ideile tale strălucesc. Totuși, fii atent la promisiuni neclare – Neptun retrograd te poate induce în eroare dacă nu ești atent.

♋ Rac

Octombrie îți aduce nevoia de liniște și reconectare cu rădăcinile tale. Venus aduce armonie în familie, iar Luna Nouă te ajută să plantezi semințele unor schimbări importante în viața de acasă.

♌ Leu

Creativitatea explodează! Este luna perfectă pentru a te lansa într-un nou proiect sau pentru a-ți face vocea auzită. Totuși, nu orice oportunitate merită efortul tău – alege scenele pe care vrei să urci.

♍ Fecioară

Detaliile contează mai mult ca oricând. Luna Nouă îți oferă șansa să creezi obiceiuri noi care să te ducă mai aproape de obiectivele tale, dar nu lăsa perfecționismul să îți fure bucuria.

♎ Balanță

E luna ta, iar Venus te face irezistibil! Este momentul perfect să îți setezi intenții legate de cine vrei să devii și cum vrei să te exprimi. Clarifică ce visuri sunt cu adevărat ale tale și scapă de presiunea așteptărilor altora.

♏ Scorpion

Este sezonul tău și simți că trebuie să te reinventezi. Ești provocat să privești în față adevăruri incomode, dar asta te ajută să crești și să îți revendici puterea personală.

♐ Săgetător

Curiozitatea te împinge spre noi orizonturi – călătorii, cursuri, proiecte noi. Totuși, asigură-te că aventura în care te arunci este una autentică și nu o distragere de moment.

♑ Capricorn

Ambiția ta este mai puternică decât oricând. Luna Nouă îți dă undă verde pentru noi începuturi profesionale, dar Neptun retrograd te avertizează să faci diferența între oportunitățile reale și iluzii.

♒ Vărsător

Parteneriatele și colaborările devin centrul atenției. Este momentul să îți clarifici valorile și să alegi doar ceea ce se aliniază cu ele. Când spui „da” corect, ușile se deschid.

♓ Pești

Luna aceasta e despre claritate și visuri cu picioarele pe pământ. Venus te ajută să strălucești în social, dar Neptun retrograd te provoacă să distingi între iluzii și realitate.