Horoscopul Lunii Pline a Recoltei, 6 octombrie – Zodiile cel mai puțin afectate

Luna Plină are loc în zodia Berbecului, semn de foc cardinal ce aduce curaj, inițiativă și dorința de a lua decizii fără compromisuri. Totuși, se află în opoziție cu energia Balanței, care caută armonia și echilibrul în relații. Astfel, Universul ne provoacă să alegem între a ne afirma individualitatea și a ne pierde în nevoile celorlalți, potrivit Bustle.

Planeta Marte, guvernatorul Berbecului, se află în Scorpion, amplificând determinarea și intensitatea emoțională, iar aspectul tensionat dintre Mercur și Pluto adaugă o notă de obsesie și profunzime gândurilor. Este o perioadă în care putem pătrunde mai adânc în misterele propriei vieți, dar și în dinamica relațiilor.

Zodiile cel mai puțin afectate de Luna Plină din 6 octombrie

♊ Gemeni (20 mai – 19 iunie)

Pentru Gemeni, Luna Plină a Recoltei nu vine cu furtuni astrale majore. Energia lunară te îndeamnă să renunți la teama de judecata celor din jur și să-ți exprimi liber creativitatea și sentimentele. Ai explorat recent atât latura romantică, cât și cea artistică, iar acum este momentul să înțelegi că autenticitatea valorează mai mult decât validarea socială.

Sfat astral: Nu-ți micșora vocea pentru a mulțumi pe alții. Oamenii care contează cu adevărat te vor accepta așa cum ești.

♐ Săgetător (21 noiembrie – 20 decembrie)

Pentru Săgetători, această Lună Plină pune accentul pe prietenii și comunitatea din jur. Libra sezon scoate în evidență legăturile sociale, iar Luna din Berbec îți cere să fii sincer cu tine însuți și să renunți la vechile etichete de identitate care nu te mai definesc.

Pe măsură ce cunoști oameni noi și creezi conexiuni mai autentice, descoperi și noi fațete ale propriei personalități. Libertatea ta interioară va crește pe măsură ce lași în urmă prejudecățile și judecățile rigide.

Sfat astral: Eliberează-te de trecut și lasă-ți spiritul să exploreze fără constrângeri.