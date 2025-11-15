x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Horoscop Începe săptămâna miracolelor financiare pentru 3 semne din zodiacul chinezesc

Începe săptămâna miracolelor financiare pentru 3 semne din zodiacul chinezesc

de Andreea Tiron    |    15 Noi 2025   •   20:45
Începe săptămâna miracolelor financiare pentru 3 semne din zodiacul chinezesc
Sursa foto: Jurnalul

Săptămâna 17–23 noiembrie 2025 vine cu o energie aparte pentru trei semne din zodiacul chinezesc, care vor avea șansa să atragă abundență, reușite și noi oportunități financiare.

Odată cu Luna Nouă, care deschide un nou ciclu și aduce claritate asupra pașilor următori, aceste semne primesc un impuls important pentru a evolua și a materializa ceea ce își doresc.

În mod special, 19, 22 și 23 noiembrie sunt considerate zile-cheie: o zi de Inițiere, una de Succes și una de Primire — un trio perfect pentru manifestarea prosperității.

Iată semnele chinezești care vor simți cel mai puternic efectele acestui flux de abundență:

1. Dragon – Energia care creează valuri de succes

Pentru Dragon, săptămâna aduce un val puternic de inițiativă și claritate. Succesul vine prin planificare, strategie și curaj, iar primele două zile sunt esențiale pentru a pune totul în ordine.

Pe 19 noiembrie, zi de Inițiere, Dragonul își activează viziunea pe termen lung. Este momentul perfect pentru:

În dimineața Lunii Noi, intuiția devine incredibil de puternică, iar ideile care apar imediat după trezire pot fi exact solutia pe care o caută de mult timp.

2. Capră (Oaie) – Bunătatea atrage prosperitate

Capra este semnul care demonstrează că sensibilitatea și empatia pot deschide uși. De data aceasta, calitățile ei blânde sunt exact cheia care aduce abundența.

Pentru Capră, această săptămână este despre:

  • curajul de a cere ceea ce i se cuvine,

  • revenirea asupra unei discuții legate de job sau un proiect,

  • urmărirea unei promisiuni făcute anterior.

Recomandare astrologică: Evită ziua de 21 noiembrie (zi de pericol), dar profită la maximum de 19 și mai ales de 22 noiembrie, zi de Succes.

Sâmbătă este momentul ideal pentru:

  • emailuri importante,

  • telefoane,

  • încheierea unor etape care aduc rezultate concrete.

3. Maimuță – Primești exact ce ai lucrat să atragi

Maimuța este expertă în oportunități, iar săptămâna aceasta universul îi răsplătește agilitatea și inteligența. Energia lunii noi îi amplifică instinctele și îi aduce exact roadele eforturilor sale recente.

Duminică, 23 noiembrie, ziua de Primire, vine cu:

  • recompense financiare,

  • confirmări,

  • o șansă importantă care se materializează în sfârșit.

Pentru Maimuță, cheia este să nu se îndoiască și să nu blocheze fluxul prin supragândire. Abundența vine natural — tot ce trebuie să facă este să accepte.

O săptămână în care intenția și acțiunea deschid calea spre prosperitate

Pentru Dragon, Capră și Maimuță, această săptămână este o ocazie rară de a sincroniza intențiile cu oportunitățile. Energia lunară și zilele norocoase favorizează începuturile, succesul și primirea a ceea ce au lucrat să atragă.

Universul răspunde celor pregătiți — iar aceste trei semne sunt mai pregătite ca oricând.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: horoscop noiembrie 2025 horoscop chinezesc 2025
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri