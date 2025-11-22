Pomul fructifer al fiecărei luni de naștere: O tradiție modernă cu farmec aparte

A avea o plantă în grădină cu o conexiune personală este o idee destul de romantică care poate înveseli spațiul exterior. Există o multitudine de plante asociate cu fiecare lună a anului.

În timp ce florile și pomii fructiferi specifici lunii nașterii sunt înrădăcinați în tradiții culturale antice și moderne, pomii fructiferi specifici lunii de naștere sunt mai puțin oficiali, dar la fel de speciali. Aceștia sunt pomi fructiferi care arată cel mai bine, fie cu fructe, fie cu flori, în luna cu care sunt asociați.

Este o abordare sezonieră care celebrează cei mai frumoși pomi fructiferi din fiecare lună. Sunt, de asemenea, cadouri frumoase și personale, oferind ani de bucurie celor dragi.

Ianuarie: Portocal

În mijlocul iernii, citricele strălucesc. În această perioadă a anului, portocalii sunt încărcați cu fructe rotunde și strălucitoare în climate mai calde, cum ar fi Marea Mediterană sau Florida.

Când recoltați portocale, asigurați-vă întotdeauna că sunt coapt, deoarece nu sunt climacterice, adică nu continuă să se coacă după ce au fost recoltate.

Un bonus pentru cadourile de sărbători: puteți cultiva portocale ca plante de apartament, adesea metoda de creștere preferată pentru cei din zonele cu climă mai rece.

Totuși, ar trebui să fiți conștienți de faptul că portocalul de interior va avea nevoie de multă lumină solară și umiditate ridicată pentru a rodi.

Februarie: Migdal

Migdalii sunt printre primii pomi fructiferi care produc flori în cursul anului. În februarie, superba floare de migdal este pe cale să uimească cu florile sale dulci roz-albe.

Pentru a adăuga unul în curte., plantați un migdal toamna, oferindu-i timp să se stabilizeze este iarnă.

Martie: Prun

Pentru zilele de naștere din martie, pomul fructifer din luna nașterii este prunul. Pe măsură ce primăvara începe să sosească, prunii se împodobesc cu flori delicate albe, roz și roșii. Frunzele încă nu se dezvoltă, așa că florile rotunjite sunt în centrul atenției pe ramurile goale.

Există o mulțime de tipuri de pruni, dar printre cei mai buni pentru flori spectaculoase se numără prunul american.

Dacă aveți dificultăți în a face un prun să facă fructe, este posibil să fie nevoie să îl tăiați sau să îl fertilizați în timpul primăverii și verii.

Aprilie: Cireș

Nu există un pom fructifer mai potrivit pentru luna nașterii lunii aprilie decât cireșii, mult adoratul cireș înflorind în această lună.

Cireșii înfloriți sunt destul de ușor de îngrijit. Tăierea cireșului la sfârșitul verii îl va ajuta să se reînnoiască. Acoperiți la timp pentru un alt sezon de înflorire de anul viitor.

Mai: Măr

Până la venirea lunii mai, merii sunt în plină floare. Ramurile sunt acoperite cu frunze noi și flori roz și albe.

Aceste flori au un parfum delicat, floral și sunt o plantă pentru polenizatori, cu albine și fluturi care bâzâie în jurul lor primăvara.

Fiind unul dintre cei mai buni copaci pentru înflorirea de primăvară, floarea de măr este simbolul statelor americane Arkansas și Michigan - două locații importante pentru industria cultivării merelor.

Dacă nu aveți loc, luați în considerare alegerea unui soi pitic.

Iunie: Dud

Pe măsură ce încep lunile de vară, duzii se pregătesc să coacă fructele pentru recoltare.

Au frunze lucioase în formă de inimă, cu ciorchini sau fructe de pădure roșii și violet.

Este posibil să creșteți duzii în ghivece, ceea ce îi face adaosuri bune pentru terasele însorite.

Nu uitați să vă tăiați dudul la sfârșitul iernii pentru a-l menține sănătos și a încuraja creșterea nouă în primăvară.

Iulie: Piersic

Pomul fructifer din luna nașterii pentru cei care își sărbătoresc ziua de naștere în iulie este piersicul. Acest lucru se datorează faptului că iulie este perioada de vârf pentru recoltarea piersicilor, odată ce fructul are o aromă dulce, se înroșește la culoare și este mai moale la stors.

Ia în considerare cultivarea piersicilor într-o seră. Aceasta poate oferi nivelul potrivit de căldură și umiditate pentru dezvoltarea piersicilor și poate preveni probleme, precum ondularea frunzelor de piersic, unde condițiile excesive de umiditate provoacă frunziș distorsionat și slab.

August: Smochin

Când cultivi un smochin, fructele ar trebui să fie gata de cules în jurul lunii august deoarece acesta este un fruct popular de sfârșitul verii. Acești pomi fructiferi prosperă în condiții calde.

Există câteva greșeli de creștere a smochinelor de care trebuie să fii conștient, inclusiv udarea și fertilizarea incorecte. Prea mult din oricare dintre acestea ar putea provoca putrezirea rădăcinilor și ar putea împiedica producția de fructe.

Septembrie: Moșmon

Un fruct mai neobișnuit de cultivat pentru pomul fructifer al lunii septembrie este moșmonul.

Acesta începe să se transforme într-un pom pentru culorile de toamnă pe măsură ce vine septembrie iar frunzele lungi, oblongi și verzi devin bronz și galben.

Este, de asemenea, momentul în care un moșmon are fructe coapte, gata de recoltare.

Moșmonii au un aspect unic la coacere, ajungând la punctul de a fi prea copți, aproape arătând putrezi, înainte de a fi gata de mâncat.

Octombrie: Păr

Octombrie este, fără îndoială, cel mai aglomerat sezon de recoltare pentru grădinari, cu atât de multe fructe și legume disponibile în această lună. Unul dintre aceste fructe este para, ceea ce îl face pomul fructifer perfect pentru luna octombrie.

Recoltați perii toamna, când fructele încep să se deschidă la culoare și ar trebui să cedeze ușor atunci când sunt stoarse ușor.

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar pentru a face un păr să ofere fructe, încercați să utilizați un îngrășământ bogat în potasiu pentru pere.

Noiembrie: Rodie

Noiembrie este luna rodiei, când aceste fructe mari, rotunde și roșii sunt gata de recoltare.

În mijlocul zilelor mohorâte de toamnă, vibrația acestor fructe înveselește peisajul curții.

Pentru a cultiva rodii din seminț, trebuie să vă asigurați că semințele sunt curățate de aril (învelișul cărnos roșu). Asigurați-vă că le plantați și într-un sol bine drenat și le oferiți multă lumină solară.

Decembrie: Măslin

Deși s-ar putea să vă fie greu să vă gândiți la un pom fructifer relevant pentru luna decembrie, măslinii sunt una dintre cele mai bune alegeri pentru această perioadă a anului.

În climatul mediteranean, măslinii sunt recoltați de la sfârșitul toamnei până la începutul iernii.

Deși poate fi dificil să cultivi măslini în regiunile mai reci, poți cultiva măslini în interior ca plante de apartament.

Totuși, trebuie menționat că nu au tendința de a rodi în interior, necesitând condiții exterioare specifice pentru producerea de fructe, inclusiv polenizarea încrucișată.

Cu toate acestea, măslinii în ghiveci sunt plante ornamentale de interior frumoase și sofisticate, cu frunziș argintiu atrăgător, potrivit homesandgardens.com.