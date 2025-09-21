Relații toxice se rup, suflete pereche se întâlnesc: 5 zodii au parte de magie după Eclipsa din 21 septembrie 2025

Dacă în ultimele luni te-ai simțit testat în relații, eclipsa marchează sfârșitul unei perioade tensionate și începutul uneia pline de romantism și conexiuni autentice.

Astrologul Matilda Zhuang explică faptul că această eclipsă deschide calea spre noi capitole în dragoste – fie că este vorba despre întâlnirea sufletului pereche, fie despre reaprinderea flăcării într-o relație deja existentă, scrie yourtango.com.

♓ Pești

Peștii, cei mai visători și romantici ai zodiacului, vor simți cel mai puternic această energie. După 21 septembrie, intră în viața lor o persoană cu care vor avea o conexiune profundă – poate fi o mare iubire sau un prieten-suflet care le va schimba perspectiva asupra vieții. Este un moment în care atrag oameni care le reflectă energia și care îi ajută să evolueze, nu să repete vechile tipare.

♒ Vărsător

Vărsătorii, deși adesea percepuți ca independenți și greu de cucerit, vor experimenta acum o iubire intensă. Eclipsa îi eliberează de frici și situații toxice care le blocau inima. Este un moment de curaj, în care fie rup lanțurile unei relații care îi ținea pe loc, fie își deschid sufletul către cineva neașteptat. Rezultatul? O iubire care îi face să se simtă vii din nou.

♏ Scorpion

Pentru Scorpioni, eclipsa aduce dragoste profundă mai ales în zona prieteniilor și a conexiunilor sociale. Pot apărea oameni noi în viața lor, grupuri în care se simt inspirați și acceptați. Această energie le dă șansa să iasă din izolare, să-și ridice moralul și să atragă oportunități care le schimbă viața.

♋ Rac

Racii, sensibili și emoționali, primesc în sfârșit iubirea pe care o așteaptă de mult. Energia lor devine magnetică, atrăgând parteneri care îi iubesc pentru cine sunt cu adevărat, dincolo de aparențe. Complimentele, declarațiile de dragoste și gesturile romantice vin spre ei din toate direcțiile.

♊ Gemeni

Pentru Gemeni, eclipsa aduce stabilitate în casă și liniște sufletească – elemente care le vor deschide calea spre o iubire autentică. Fie că se mută într-un loc nou, redecorează sau pur și simplu își regăsesc echilibrul emoțional, toate aceste schimbări le oferă un spațiu sigur pentru a construi relații sănătoase și pline de dragoste.