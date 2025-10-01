Renaștere: 1 octombrie 2025 marchează un nou început pentru 4 zodii

Deși retrogradarea lui Pluto este adesea privită ca un moment de confruntare cu trecutul, ea scoate la iveală și oportunități ascunse, capabile să schimbe totul. Ce părea definitiv, acum capătă sensul unui nou început.

Schimbările nu vin întâmplător. Ele sunt rezultatul perseverenței și al capacității de a merge înainte, chiar și atunci când lucrurile păreau blocate. Pentru aceste zodii, ziua de 1 octombrie marchează începutul unei vieți mai senine, pline de speranță și perspective.

♋ Rac

Pentru tine, Pluto retrograd a însemnat multă introspecție. Dar acum nu mai este vorba doar de reflecție, ci de acțiune. Începând cu 1 octombrie, orice pas făcut aduce rezultate concrete și promițătoare.

Vei reuși să te desprinzi de greutăți vechi și să vezi cum lumea ta se luminează. Pace sufletească, speranță și energie nouă – toate acestea marchează adevărata schimbare.

♌ Leu

Ziua de 1 octombrie pare una obișnuită, dar pentru tine capătă strălucire. Pluto retrograd îți aduce încrederea de care aveai nevoie. Vei realiza că puterea ta interioară nu a dispărut niciodată.

Oportunități neașteptate, poate chiar un nou job sau un proiect important, pot apărea acum. Aceasta este ziua în care îți amintești că niciun obstacol nu este permanent. Pentru tine, Leu, începe o nouă etapă a „vieții bune”.

♑ Capricorn

Schimbarea este cuvântul de ordine pentru tine. Pluto retrograd îți arată că trecutul începe să-și piardă din putere, lăsând loc unor perspective noi.

Domenii ale vieții care păreau blocate se deschid, iar progresul devine vizibil. Perseverența ta a dat roade, iar universul îți confirmă că ești pe drumul cel bun. Pentru Capricorn, 1 octombrie marchează un moment de eliberare și reînnoire.