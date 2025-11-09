Ritualuri Feng Shui și noroc în dragoste: 3 zodii chinezești au șansa vieții între 10 și 16 noiembrie 2025

Săptămâna debutează luni, 10 noiembrie, cu o zi de tip „Succes” — perfectă pentru a oficializa o relație sau pentru a vorbi deschis despre viitor. Marți este zi „de Primire”, o zi magică pentru surprize romantice sau gesturi neplanificate. Iar vineri, 14 noiembrie, vine „Ziua de Stabilire”, ideală pentru declarații sincere și promisiuni durabile. Dacă, totuși, o despărțire e inevitabilă, sâmbătă, 15 noiembrie, este „Zi de Înlăturare” — moment favorabil pentru rupturi pașnice.

1. Capră (Goat)

Dragă Capră, vei atrage noroc și dragoste profundă toată săptămâna, începând cu 10 noiembrie. Farmecul tău blând și empatia ta naturală te fac plină de grație în ochii celorlalți. Simți instinctiv când cineva are nevoie de atenție, iar asta te face irezistibilă.

Luni este momentul perfect pentru o discuție sinceră, care duce relația la un alt nivel de înțelegere. Zodiile chinezești cu care ești cea mai compatibilă în această perioadă sunt Iepurele și Porcul, datorită naturii lor calde și loiale.

Culorile norocoase săptămâna aceasta: argintiu și bleu pastel.

Truc Feng Shui pentru dragoste: pune un bol cu flori proaspete într-un vas cu apă în sectorul sud-vestic al casei tale.

Fii încrezătoare, dar și clară cu dorințele tale: scrie-le pe o foaie de hârtie și reamintește-ți zilnic ce meriți.

2. Maimuță (Monkey)

Maimuță, norocul în dragoste vine spre tine natural începând cu marți, 11 noiembrie. Umorul și carisma ta sunt contagioase. Îi luminezi pe ceilalți cu prezența ta — iar cineva special va observa asta!

Marți, în „Ziua de Primire”, lasă-te surprinsă. Un moment romantic te poate lua prin surprindere — iar tu meriți fiecare zâmbet. Fă doar câteva mici sugestii dacă dorești ceva mai serios, iar lucrurile își vor găsi cursul.

Zodiile chinezești compatibile: Șobolanul și Dragonul.

Culori norocoase: verde sau turcoaz-verde.

Secret Feng Shui: scapă de cablurile sau dezordinea digitală din spațiul tău liniștit. Pune un cristal prismă la o fereastră orientată spre est — va chema lumina și vibrațiile pozitive.

3. Porc (Pig)

Porcule, romantismul vine spre tine odată cu ziua de vineri, 14 noiembrie. Stabilitatea și blândețea ta atrag atenția persoanei potrivite. Aceasta este o săptămână pentru declarații sincere, tandrețe și construirea unei legături trainice.

Ești cel mai compatibil cu Capra sau Tigrul, pentru că îți arată dragostea necondiționată și te învață să fii vulnerabil fără teamă.

Culoare norocoasă: coral — excelentă pentru a spori energia romantică.

Truc Feng Shui: decorează colțul sud-est al dormitorului cu lumânări roz și folosește tămâie de lemn de santal pentru armonie.