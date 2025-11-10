Stelele s-au aliniat! 3 zodii dau lovitura în dragoste și bani între 10 și 16 noiembrie 2025

Jupiter, planeta norocului și abundenței, intră în retrograd în semnul Racului începând de marți, 11 noiembrie, până pe 10 martie 2026. Acesta nu este un moment de stagnare, ci unul de reorganizare interioară — șansa perfectă să-ți întrebi sincer: „Trăiesc viața pe care o merit?”

Tot săptămâna aceasta, Luna în fază de ultim pătrar strălucește în semnul Leului pe 12 noiembrie, impulsionând dorința de a străluci, de a trăi frumos și autentic. Trei zodii vor simți această chemare mai puternic ca oricând — și odată cu ea, norocul își face curajos intrarea în viețile lor.

Este timpul pentru curaj, reconectare cu tine, acțiune și visuri trăite, nu doar notate în caiet. Săptămâna aceasta, norocul își arată fața blândă pentru:

1. Scorpion – Un nou început, în ritmul tău

E momentul să respiri adânc, Scorpionule. Chiar dacă te simți prins între trecut și viitor, astrele îți spun clar: nu ești în întârziere cu nimic. Jupiter retrograd te invită la recalibrare profundă: cine ești, ce vrei, unde mergi?

11 noiembrie – Puterea cifrei 11:11 îți dă curaj să-ți asculți vocea interioară.

Nu-ți fie teamă să schimbi planuri, să revii asupra visurilor sau să începi totul de la zero. Drumul se redesenează în fața ta, într-un mod care te onorează. Mișcă-te în ritmul tău, dar nu uita: norocul îi iubește pe cei care își asumă riscuri cu inima deschisă.

2. Săgetător – Trăiește cu poftă. Norocul vine când zâmbești vieții

Ești semnul aventurii prin excelență, dar în ultimele luni viața ta a părut mai mult roman de muncă decât poveste de călătorie. E timpul să-ți recapeți scânteia! Luna din Leu te îndeamnă să îndrăznești să trăiești cu aplomb: programează acea escapadă, înscrie-te la un curs, dansează în living sau spune „da” unei invitații neașteptate.

Norocul te găsește atunci când ești în mișcare. Redescoperă bucuriile simple și lasă-te inspirat. Ești la un pas de un nou capitol în care spiritul tău liber este cheia tuturor ușilor.

3. Taur – Fă loc visurilor tale, e timpul lor

Pentru tine, Taurule, Universul a pregătit o oportunitate iluminatoare. Poate ți-ai spus de mult timp că nu e momentul, că nu sunt condițiile perfecte sau că „e prea riscant”. Ei bine, Uranus retrograd în semnul tău — revenit acolo chiar pe 7 noiembrie — îți spune: acum este momentul.

Calea sigură devine flexibilă. Îndrăznește să faci pasul care te sperie — pentru că exact acela îți deschide porțile norocului. Din noiembrie și până în ianuarie, destinul îți testează curajul de a trăi cu inima înainte.