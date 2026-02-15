Tradiții de Anul Nou Chinezesc: 6 obiceiuri de evitat pentru a atrage prosperitatea

Anul Nou Chinezesc este întotdeauna despre noi începuturi și crearea de oportunități. Anul Calului de Foc, în mod specific, este despre abordarea acelor obiective pe care le-ați neglijat și alinierea mediului vostru pentru a primi binecuvântările și prosperitatea care pot fi abundente în energia valorificată de Calul de Foc.

În cultura orientală, calul reprezintă acțiunea, libertatea, viteza și progresul. Reflectă o etapă a vieții care avansează cu îndrăzneală, fără teama de obstacole, punând accentul pe a fi în mișcare, mai degrabă decât pe a sta nemișcat.

6 lucruri de evitat în timpul Anului Nou Chinezesc pentru un an prosper al Calului de Foc:

1. Curățenia casei

Curățenia înainte de Anul Nou Lunar este încurajată deoarece ajută la eliminarea energiei stagnante și a ghinionului. Dar ar trebui să faceți curățenie doar înainte de miezul nopții de 17 februarie 2026. Odată ce noul an începe oficial, măturatul și curățenia ar trebui evitate. Mulți cred că, dacă faceți curățenie, practic măturați norocul care tocmai a sosit.

Conform Britannica, oamenii ar trebui să își curețe temeinic casele cu aproximativ 10 zile înainte de începerea noului an, conform unui obicei numit „măturatul terenurilor”, pentru a îndepărta orice ghinion persistent. Totuși, lăsați mătura jos în ziua de sărbătoare, altfel ați putea începe Anul Calului de Foc cu ghinion.

2. Certuri sau plânsete

Cuvintele sunt puternice, mai ales înainte de Anul Nou Chinezesc. Orice discuție sau dispută cu ceilalți este descurajată. Se spune că ceea ce spuneți în ziua de Anul Nou își va face efectul în anul care vine.

Concentrarea constantă asupra a ceea ce este greșit nu poate decât să amplifice energia negativă, iar aceasta poate fi o invitație ca aceasta să intre în viața voastră. Chiar dacă lucrurile nu sunt perfecte, oamenii ar trebui să aleagă cuvinte înălțătoare și încurajatoare. Nu este vorba despre evitarea conflictelor, ci despre alegerea bătăliilor și așteptarea până a doua zi pentru a-ți aborda preocupările și dezacordurile.

3. Folosirea cuțitelor și a foarfecelor

Se spune că obiectele ascuțite reduc simbolic norocul, relațiile și prosperitatea. De aceea, oamenii sunt încurajați să evite utilizarea obiectelor ascuțite ori de câte ori este posibil. Nu vrei să tai nimic din norocul care îți iese în cale.

Folosirea foarfecelor în prima zi a Anului Nou Chinezesc este percepută ca o invocație pentru certuri cu ceilalți în aul următor.Utilizarea cuțitelor trebuie evitată deoarece orice accident, fie că este vorba de rănirea unei persoane sau a unui animal, se crede că duce la lucruri nefavorabile și la epuizarea bogăției în anul următor.

Când alegi în mod conștient să îndepărtezi obiectele ascuțite din spațiul tău, inviți vibrații mai pozitive. Poate părea absurd, dar dacă ești o persoană superstițioasă, s-ar putea să fie mult mai profundă.

4. Spălarea părului

În același mod în care oamenii ar trebui să evite curățenia de Anul Nou Chinezesc, același lucru este valabil și pentru spălarea părului. Se spune că spălarea părului în ziua respectivă este sinonimă cu spălarea averii imediat ce sosește. Fă-ți timp pentru spălarea părului cu mult înainte de miezul nopții. Vrei ca tot norocul să se lipească de tine, nu doar să alunece direct pe canalizare.

Potrivit Universității din Boston, pe lângă faptul că nu își spală părul, oamenii ar trebui să evite și tăierea părului. Se credea odată că acest lucru în timpul sărbătorii Anului Nou ar putea aduce de fapt rău unchilor materni.

5. Împrumuturi

Ar trebui să evitați acumularea de datorii inutile sau împrumutarea de bani în timpul Anului Nou Chinezesc, mai ales dacă doriți un an prosper. Dacă împrumuti bani altcuiva în timpul Anului Nou, acest lucru ți-ar putea afecta finanțele.

Încerci să atragi abundența în viața ta în Anul Calului de Foc. Chiar dacă împrumuți tu pe cineva sua iei tu cu împrumut de la altcineva, acest lucru poate avea un impact asupra binecuvântărilor care vin în calea ta.

6. Spargerea lucrurilor

Ar trebui să eviți să spargi ceva în timpul Anului Nou Chinezesc deoarece se crede că aduce pierderi și chiar nenorocire. Nu contează dacă este vorba de o farfurie sau, mai rău, de ecranul telefonului tău, energia din jurul spargerii este aceeași. Chiar dacă este un accident, spargerea a ceva îți poate afecta norocul și poate perturba momentele pozitive și energia pe care ar trebui să le primești în viața ta.

Probabil ar trebui să faci tot posibilul să nu manevrezi nimic fragil și, dacă știi că îți scapă lucrurile din mâini, lasă pe altcineva să se ocupe de ele, potrivit yourtango.com.

