Unde te duc stelele? Alege-ți următoarea vacanță în funcție de zodie

Berbec: Miami, Florida

Tu aduci căldura, așa că ai nevoie de un oraș care să se potrivească cu energia ta. Miami este unul dintre cele mai bune locuri de vizitat pentru o atmosferă care ține pasul cu tine.

Cu viața sa nocturnă electrizantă, arhitectura încântătoare și zilele însorite, Miami te imploră să-ți etalezi latura energică. Poți să stal la un hotel boutique la câțiva pași de ocean, care emană frumusețe Art Deco, cu seturi de DJ în timpul zilei, care te vor ajuta să evadezi cu adevărat și unde poți să îți faci planuri de jet ski de ultim moment (haosul clasic al Berbecului). Sau poți să alegi un loc unde îți aduci aminte de farmecul vechi al Hollywood.

Taur: Mallorca, Spania

Amator de confort, frumusețe și lux, vei descoperi că Mallorca este genul tău de paradis. Dimineți liniștite, prânzuri la podgorie și cine de neuitat - Mallorca oferă totul: soare nesfârșit și o experiență senzorială care vorbește direct despre natura ta guvernată de Venus. Da, meriți un pui de somn lung lângă piscină și un platou cu brânzeturi de savurat alături de priveliște. În plus, o zi la spa în timpul săptămânii nu a stricat nimănui, mai ales ție!

Gemeni: Las Vegas, Nevada

Nu există prea multă stimulare în lumea ta. Vegasul a fost practic făcut pentru tine. Într-un minut mergi la o petrecere la piscină, în următorul ești la un spectacol de magie sau îți testezi norocul la mcasino într-o rochie cu paiete, la miezul nopții. Estetica glam a orașului Fontainebleau, restaurantele animate, magazinele de lux și opțiunile de divertisment nesfârșite înseamnă că nu te vei plictisi niciodată (ceea ce este practic cel mai rău coșmar al tău în vacanță).

Rac: Sayulita, Mexic

Când ești în mișcare, nu doar călătorești, îți găsești un cămin departe de casă. Orașul de plajă cu mișcare lentă al Sayulitei oferă amestecul perfect de pace, relaxare și inspirație creativă. Mesele proaspăt preparate, băile vindecătoare din ocean și cinele la lumina Lunii sub palmieri te vor readuce în echilibru. Poți alege surfing, tacos și explorarea piețelor. Este o reamintire să te bucuri de viață așa cum este.

Leu: Monte Carlo, Monaco

Monaco este locul unde momentul personajului tău principal devine complet cinematografic. Gândește-te la porturi pline de iahturi, brunch-uri cu șampanie și priviri care îți întorc privirile la fiecare oră. Alege o locație excelentă în inima orașului Monte Carlo pentru a te bucura de lux și elegeanță.

Fecioară: Roma, Italia

Creierul tău este mereu online, chiar și în vacanță. Este unul dintre multele avantaje ale faptului de a fi guvernat de Mercur. Este important să călătorești într-un oraș care îți satisface dragostea pentru istorie, design și un itinerariu zilnic meticulos. Roma oferă straturi de frumusețe și semnificație la fiecare colț. Petrece-ți diminețile cu espresso și ruine antice, iar serile cu gelato și o doză suplimentară de recunoștință. Acest oraș este aproape la fel de frumos ca tine. Savurează totul.

Balanță: Londra, Anglia

Condusă de Venus, ai nevoie de o destinație de călătorie cu clasă, cultură și haute couture. Londra este amestecul perfect de tradiție și modă. Petrece-ți după-amiaza plimbându-te prin Hyde Park, făcând cumpărături vintage în Notting Hill sau asistând la un spectacol în West End. Cuibărită pe străzile liniștite (și foarte șic) din Belgravia, te vei simți cu adevărat ca acasă.

Scorpion: New Orleans, Louisiana

Ești atras de orașele care zumzăiecu mister, magie și semnificație. Gândește-te la New Orleans ca la locul tău de joacă spiritual, la fel de intens și complex ca tine. Aici, aerul în sine pare încărcat: note de jazz se învârt în jurul balcoanelor din fier forjat, cititorii de tarot îți prezintă viitorul în curți luminate de lumânări, iar secole de povești persistă în colțurile umbrite ale Cartierului Francez.

Săgetător: Plaja Waikiki, Honolulu, Hawaii

Săgetătorule iubitor de libertate ai nevoie atât de aventură și confort în vacanțele tale, motiv pentru care Waikiki bifează fiecare căsuță. Indiferent dacă faci excursii de o zi pe coastă sau savurezi piña coladas pe plajă, Waikiki îți poate satisface visele într-un mod în care nicio cantitate de muncă sau efort nu ar putea vreodată. Ai nevoie doar de schimbări de haine și o inimă deschisă.

Capricorn: New York, New York

Din moment ce ideea ta de vacanță include networking și mult divertisment, nu există un loc mai bun pentru a te relaxa decât în ​​New York. În această capitală culturală, bucură-te de băuturi clandestine, întâlnește noi prieteni și găsește genul de energie non-stop pe care o cauți. Muncești din greu, așa că distrează-te mai mult și nu uita să îți aduci cei mai buni pantofi de mers. Și, din moment ce ești un planificator expert căruia îi plac călătoriile valoroase, ia în considerare un tren pitoresc spre est pentru a te relaxa pe Long Island.

Vărsător: Nashville, Tennessee

Excentric, deschis și puțin rebel, Nashville te face să te simți ca acasă. Ai nevoie de o destinație de vacanță care nu se ia prea în serios. Intră în Nashville: muzică live peste tot, magazine vintage și preparate excepționale în estul orașului Nashville, baruri experimentale și mult farmec care umplu străzile orașului. Lasă reclamele neon și cântecele orașului să-ți alimenteze următoarea descoperire creativă. Inspirația pe care o aduci acasă este un suvenir perfect.

Pești: Ios, Grecia

Inima ta aparține locurilor de pe malul apei, pline de frumusețe, mitologie și rezonanță emoțională. Această insulă grecească legendară oferă apusuri de soare care te vor lăsa plin de bucurie săptămâni întregi (Pathos este o destinație obligatorie). Tânjești după și mai multă aventură? Mergi cu barca spre Santorini, potrivit glamour.com.