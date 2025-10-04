x close
de Andreea Tiron    |    04 Oct 2025   •   00:05
Viața se schimbă radical în bine pentru 3 zodii, după 4 octombrie 2025

Pe 4 octombrie 2025, tranzitul Lună careu Uranus aduce schimbări bruște, dar benefice, pentru trei semne zodiacale.

Deși, în general, această configurație astrologică este asociată cu imprevizibilul și haosul, de data aceasta Universul pregătește daruri neașteptate. Norocul poate veni prin surpriză, fie sub forma unor câștiguri financiare, a unor oportunități rapide, fie ca un sentiment de pace interioară.

♉ Taur

Ziua de 4 octombrie îți aduce un dar surpriză. Poate fi vorba despre un câștig financiar sau o oportunitate profesională care apare din senin.
Sfatul zilei: fii atent la semnalele din jur și rămâi deschis. Universul îți arată că lucrurile bune se întâmplă atunci când te aștepți mai puțin.

♋ Rac

Norocul vine prin familie sau printr-o discuție cu cineva apropiat. O veste bună îți aduce liniște sufletească și chiar un plus în plan financiar.
Sfatul zilei: bucură-te de simplitatea lucrurilor și nu uita că pacea interioară e cel mai valoros câștig.

♐ Săgetător

Pentru tine, energia Uranus-ului aduce exact tipul de aventură pe care îl adori. O întâlnire întâmplătoare sau o situație neplanificată se poate transforma într-o mare oportunitate.
Sfatul zilei: spune „da” schimbărilor spontane – succesul apare atunci când accepți necunoscutul cu inima deschisă.

