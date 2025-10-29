Visuri mărețe: Mercur intră în Săgetător și trei zodii renasc pe 29 octombrie 2025

După o perioadă intensă și misterioasă petrecută în Scorpion, acest tranzit deschide drumuri noi, idei curajoase și conversații pline de sens.

Deși Mercur se află în „detriment” în Săgetător — adică într-un semn unde nu se simte la fel de confortabil —, vibrația generală rămâne una de expansiune și creștere. Este o perioadă în care gândurile devin mai îndrăznețe, iar nevoia de claritate și sens personal primează.

Mercur va retrograda pe 9 noiembrie, întorcându-se în Scorpion pe 19, semn că, înainte de a merge mai departe, vom fi nevoiți să ne reconectăm la adevărurile interioare.

Până atunci însă, trei zodii primesc o șansă autentică de restart — o energie care promite inspirație, încredere și transformare.

Săgetător: Reînnoirea vine odată cu tine

Soarele și Mercur îți trimit o doză de optimism cosmic, iar tu devii din nou stăpân pe direcția vieții tale. Ai mai multă claritate, mai mult curaj și, poate cel mai important, chef de viață.

În următoarele săptămâni, simți că îți recapeți echilibrul și motivația. Ai idei noi, viziune și inspirație să îți reorganizezi planurile. Totuși, fii atent la tentația de a acționa impulsiv — Mercur în Săgetător te poate face să vorbești sau să decizi prea repede.

Este o perioadă excelentă pentru studii, călătorii, colaborări internaționale și proiecte creative. Gândește mare, dar planifică inteligent.

Gemeni: Claritate și comunicare în relații

Mercur, guvernatorul tău, traversează acum casa relațiilor, aducând o resetare în parteneriate. Poți avea conversații profunde cu partenerul de viață sau cu colaboratorii, care duc la înțelegeri mai sincere și mai mature.

Energia acestui tranzit te ajută să vezi lucrurile dintr-un unghi diferit — mai detașat, dar și mai empatic. Poate fi momentul ideal să rezolvi un conflict vechi sau să redescoperi bucuria comunicării autentice.

Profesional, Mercur îți oferă puterea de a negocia mai bine și de a atrage oameni care cred în ideile tale. Ești mai convingător și, mai ales, mai diplomat.

Fecioară: Noul început e acasă

Pentru tine, Mercur în Săgetător luminează zona casei și a familiei. Este momentul potrivit pentru reconciliere, curățenie emoțională și reorganizare. Poți descoperi lucruri importante despre tine sau despre originile tale, poate chiar o nevoie de a petrece mai mult timp cu oamenii dragi.

E o perioadă caldă și emoțională, care aduce sinceritate în discuții și dorința de a înțelege mai mult. Dacă în ultimul timp au existat tensiuni familiale, acum poți găsi cuvintele potrivite pentru a le dizolva.

Totodată, energia lui Mercur îți oferă o deschidere socială nouă — oameni din trecut pot reapărea în viața ta, dar de data aceasta ești pregătit să alegi ce păstrezi și ce lași în urmă.

Mercur în Săgetător este o invitație la claritate, curaj și sens. Pentru Săgetători, Gemenii și Fecioare, 29 octombrie marchează începutul unei perioade în care gândurile se limpezesc, inima se deschide, iar universul pare să le spună: „ai voie să începi din nou”.