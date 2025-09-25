Ziua adevărului: 4 zodii sunt împinse spre o nouă direcție pe 25 septembrie 2025

Neptun retrograd spulberă iluziile și ne forțează să privim realitatea în față, Uranus retrograd zguduie rutina și ne arată că schimbarea este necesară, iar Chiron retrograd ne ghidează spre vindecarea rănilor vechi. Împreună, aceste energii devin o chemare de a ne recăpăta puterea, libertatea și claritatea interioară.

Iată zodiile care vor simți cel mai puternic acest moment astral:

♈ Berbec

Pentru tine, Neptun retrograd luminează zonele în care te-ai amăgit singur. Pe 25 septembrie, înțelegi că acceptarea adevărului este eliberatoare.

Uranus retrograd îți dă peste cap rutina, dar asta te ajută să ieși din stagnare. Nu te opune schimbării, ea vine să te ducă într-un loc mai bun.

Chiron retrograd scoate la suprafață rănile emoționale nerezolvate, dar îți amintește că nu trebuie să te identifici cu durerea ta. Vindecarea este acum posibilă.

♊ Gemeni

Universul îți arată că unele drumuri trebuie închise pentru a putea începe altele noi. Neptun retrograd îți dezvăluie adevărul dincolo de iluzii.

Uranus retrograd te împinge să vezi problemele dintr-un unghi complet nou. Ideile surprinzătoare care îți vin acum merită urmate.

Citește pe Antena3.ro Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională

Chiron retrograd te învață puterea cuvintelor tale. Mesajul este clar: folosește-ți vocea pentru a te vindeca pe tine și pe ceilalți.

♑ Capricorn

Pe 25 septembrie, înțelegi că multe dintre poverile pe care le porți nu îți aparțin. Neptun retrograd îți curăță mintea și te eliberează de vinovății inutile.

Uranus retrograd îți zguduie planurile, dar aceste schimbări te duc spre un drum mai bun.

Chiron retrograd îți aduce o lecție de valoare personală: ești suficient exact așa cum ești. Succesul nu trebuie să vină cu prețul liniștii tale sufletești.

♓ Pești

Pentru tine, această zi este profund personală – Neptun este planeta ta guvernatoare. Pe 25 septembrie, vălul iluziilor cade. S-ar putea să doară, dar ceea ce vezi acum este adevărul de care aveai nevoie.

Uranus retrograd te încurajează să te desprinzi de tiparele vechi care nu îți mai servesc. Libertatea apare atunci când faci acest pas curajos.

Chiron retrograd îți deschide inima spre vindecare. Rănile vechi pot ieși la suprafață, dar nu pentru a te răni, ci pentru a fi în sfârșit eliberate.